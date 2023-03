Tenta il furto di una cassa di lattine ma viene scoperto, denunciato 34 enne italiano

Pubblicità

Nel finesettimana, i Carabinieri della Stazione di Civezzano (TN) sono intervenuti a Trento, nei pressi di un supermercato situato nella zona sud della città.

Poco prima, infatti, un cittadino italiano di 34 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva tentato di sottrarre dagli scaffali una intera cassa di lattine di una bevanda energetica, per un valore complessivo di circa 45 euro.

Tuttavia, nel cercare di allontanarsi dall’esercizio commerciale, era stato individuato e fermato dal personale del supermercato: per l’uomo è scattata la denuncia.

Analoga denuncia è toccata anche ad un cittadino colombiano di 22 anni, residente in Lombardia, pregiudicato, il quale, si era introdotto in un negozio di abbigliamento situato nella zona nord della città, sottraendo dagli scaffali ben 10 magliette griffate (per un valore complessivo di più di 1000 euro), per poi infilarle sotto il proprio giubbotto e cercare di allontanarsi indisturbato.

In questo caso, tuttavia, il giovane è stato “tradito” dall’allarme antitaccheggio scattato nel momento stesso in cui ha superato le casse, allertando il personale dell’esercizio commerciale che ha potuto così contattare il “112”.

La pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento ha dunque rapidamente identificato l’uomo e verificato l’accaduto, per poi segnalare la sua condotta all’Autorità Giudiziaria.

