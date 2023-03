Scontro sulla maternità surrogata, Rampelli: “Spacciano per figli quei bambini”

Pubblicità

Dopo la manifestazione di Milano, le prese di posizione del vicepresidente della Camera e della ministra della Famiglia infiammano il dibattito. Nell’opposizione la segretaria del Pd Elly Schlein punta di nuovo a proporre il tema dei diritti in Parlamento.

Lo farà molto probabilmente con una proposta di legge a firma di Alessandro Zan, ormai diventato il simbolo della battaglia contro l’omotransfobia.

Sull’argomento, montano però le polemiche sulle parole di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia che durante il programma di Lucia Annunziata su La 7 ha detto: “Le coppie gay spacciano per figli quei bimbi”.

Commento che ha provocato non poche polemiche dalle opposizioni. Le priorità e gli obiettivi di Fratelli d’Italia sono altre. Infatti, come annunciato la scorsa settimana in Parlamento, il partito di Giorgia Meloni insisterà sulla richiesta di calendarizzazione della proposta di legge sul reato universale ricorso alla maternità surrogata. Richiesta che potrebbe essere accolta già in settimana.

Dalle opposizioni invece, arriva di nuovo la proposta Zan, con il riconoscimento del matrimonio egualitario, negli effetti e nei requisiti indipendentemente dal sesso delle persone che contraggono.

Non solo, ma oltre al riconoscimento del matrimonio si punta all’estensione dell’adozione alle coppie dello stesso sesso e ai single e al riconoscimento alla nascita per i bambini. Quest’ultima misura potrebbe così risolvere il problema della questione sulla trascrizione, quelle che avrebbe dato il via alla protesta di Milano.

