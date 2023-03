Podcast: oltre 11 milioni di ascoltatori nel 2022

Pubblicità

Durante l’evento «Aperitiva» presso il ristrutturato palazzo Benvenuti di Via Belenzani, organizzato dall’Associazione consulenti e formatori partite iva in collaborazione con la Cassa Rurale di Trento, si è parlato anche di «Podcast»

È stato lo speech a cura di Paola de Pretis (foto) a fornire dati, per certi versi piuttosto incredibili, che certificano come il podcast sia riuscito a mantenere la sua forte capacità di attrazione del pubblico anche nel 2022.

Gli ascoltatori di podcast raggiungono infatti nel 2022 quota 36% (circa 11,1 milioni di utenti tra i 16-60enni, cioè ben 1,8 milioni in più rispetto ad un anno fa), con una crescita significativa rispetto al 31% registrato nel 2021, l’incremento più consistente registrato da quando è iniziato il monitoraggio Ipsos.

Il podcast in Italia è in robusta salute dal punto di vista della capacità di attrarre e interessare il pubblico, sta acquisendo una sua collocazione nelle abitudini media e rappresenta, quindi, a tutti gli effetti un’opportunità con grande potenziale per creare valore nel settore dei contenuti.

Il pubblico dei podcast rimane marcatamente giovane (43% di under 35), con titolo di studio ancora più elevato rispetto al 2021 (nel 2022 i target laureati raggiungono il 30%) e molto concentrato tra i professionisti (11%). Gli ascoltatori di podcast si confermano consumatori responsabili e ricettivi, e mantengono la connotazione da “early adopter” (i primi ad adottare nuove tecnologie, preferenza per prodotti premium).

Lo smartphone si conferma, così come accade dall’inizio del monitoraggio Ipsos, come il dispositivo più usato per ascoltare podcast (72%), anche se emerge una quota di ascoltatori che trova occasioni di consumo associabili ad altri dispositivi, come il computer (39%) i tablet (25%) e i nuovi dispositivi digitali, in crescita, come smart speaker (12%), smartwatch (7%) e console (7%).

La casa è sempre il luogo preferito di ascolto dei podcast (73%), anche se il suo peso relativo diminuisce rispetto al 2021 (81%). Seguono, sia pure a grande distanza, l’ascolto in macchina (28%), la fruizione sui mezzi di trasporto che è in aumento (22%) e l’ascolto in strada/camminando (21%).

Quattro ascoltatori podcast su dieci dichiarano di ascoltare più podcast rispetto ad 1 anno fa e che, per effetto del maggiore ascolto, la loro opinione rispetto ai podcast è migliorata: un segnale di adesione sempre più forte ad un format che risponde al bisogno di contenuti di qualità.

La modalità di approccio ai podcast resta prevalentemente “pull”, con l’utente che decide di ascoltare dopo avere cercato in internet un argomento che lo interessava (34%). Il driver di scelta più forte, e in crescita, si conferma l’argomento del podcast (57%), mentre cala il peso relativo degli speaker (28%), che rimangono quindi una leva dal potenziale ancora da valorizzare sul mercato italiano.

I podcast si confermano un ottimo contesto pubblicitario: il ricordo delle pubblicità associate ai podcast resta stabile sui livelli elevati raggiunti negli ultimi anni (71%). Resta prevalente nel ricordo la forma di adv prima/durante/dopo i podcast, ma in calo. Crescono invece, nel ricordo, gli annunci letti dagli speaker e i podcast interamente incentrati su un brand sponsor.

In ulteriore crescita la capacità di attivazione delle comunicazioni pubblicitarie abbinate ai podcast: il 50% di chi ricorda l’adv durante i podcast dichiara di aver compiuto una azione successivamente, una percentuale che rappresenta un ascoltatore su due. Tra le attività innescate dalla comunicazione pubblicitaria restano prevalenti la ricerca di informazioni e il passaparola ma c’è una crescita significativa di chi dichiara di avere messo in atto un comportamento d’acquisto (15% vs. 11% bel 2021).