«Oltre i limiti»: 14 istituti in assemblea interscolastica il 23 e 24 marzo

Giovedì 23 e Venerdì 24 Marzo 14 istituti superiori del comune di Trento svolgeranno un’assemblea interscolastica sul tema “Oltre i limiti”. Tra conferenze, laboratori, gite in montagna, circuiti sportivi e attività le circa 10.000 studentesse e studenti provenienti da 14 istituti diversi andranno a superare limiti concepiti come territoriali, fisici, mentali, storici e culturali.

L’organizzazione di queste due giornate ha visto le rappresentanti e rappresentanti degli studenti impegnati da novembre 2022 all’interno del progetto di rete “Reagenti” tra Politiche Giovanili del Comune di Trento e 14 istituti superiori presenti sul territorio comunale (Enaip – Villazzano, Ifp S. Pertini, Centromoda Canossa, Liceo musicale Bonporti, UPT – Trento, Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, Liceo Scientifico “G. Galilei”, Liceo classico “Prati”, Liceo linguistico “S. Scholl”, Liceo delle scienze umane “Rosmini”, Itt “M. Buonarroti”, Istituto “P. Artigianelli”, Collegio Arcivescovile e Liceo artistico “Vittoria”).

Dopo l’esperienza dell’anno scorso (Assemblea interscolastica “ReaGenti, abbiamo voglia di agire?”), il titolo scelto quest’anno è “Oltre i limiti”. È stato scelto perché raggruppa in sé le tematiche che i rappresentanti delle scuole della città vogliono approfondire, tematiche legate all’inclusione e all’andare “oltre” ciò che si vede, pensa e fa. Il titolo verrà affrontato dal punto di vista fisico, sociale, mentale, linguistico e territoriale.

Inoltre, come già dimostrato lo scorso anno, l’assemblea cittadina abbatte i confini tra le scuole, favorendo la socialità e la collaborazione tra studenti provenienti dagli istituti più vari e dimostrando che la partecipazione attiva dei giovani c’è e che sono disposti a spendersi per la comunità lasciando un segno permanente, sia concreto attraverso i progetti che verranno fatti, che astratto attraverso le riflessione che poi ne scaturiranno.

2 giornate, non una, in modo da permettere al maggior numero di studentesse e studenti di uscire sul territorio e partecipare alle attività organizzate. La giornata di giovedì sarà dedicata a Da Vinci, Buonarroti, Artigianelli, Scholl, Canossiane, Prati, UPT. Il venerdì, invece, sarà il turno di Galilei, Pertini, Rosmini, Arcivescovile, Bonporti ed ENAIP.

Dopo una fase di iscrizione, in cui classi e professori che hanno scelto di accompagnarli hanno individuato le attività, le classi sono state suddivise tra le varie possibilità. Una classe del UPT assieme ai suoi docenti passerà la giornata presso il Campo CONI, sfidandosi in un torneo verso altre 14 classi di istituti diversi in discipline atletiche con una limitazione fisica (per esempio: 100 metri svolti in coppia con una gamba legata).

Invece una classe dell’Enaip assieme ad altre 15 classi andrà al collegio Arcivescovile a svolgere un workshop/conferenza sul tema “Sport oltre i limiti” realizzato in collaborazione con il Comitato Paralimpico Trentino e in cui saranno presenti eccellenze sportive italiane. E perché no, potrà capitare di vedere l’associazione La Rete insieme ad una classe prendendosi cura di un bene comune creando un unico gruppo a servizio della comunità.

Oppure veder raccontato ad una classe la storia di personaggi famosi della città grazie ad un circuito realizzato dal Tavolo Generazioni Consapevoli. Le attività saranno tante, realizzate in una sinergia tra studentesse e studenti con associazioni ed enti che operano sul territorio, insieme per offrire una giornata che coinvolga non solo le scuole ma si possa diffondere sull’intero territorio comunale .