Oltre 100 mila visitatori a Trento per la fiera di San Giuseppe

Nella giornata di ieri, domenica 19 marzo, il centro di Trento si è animato tra colori, persone, bambini, animali ed un bel sole, in occasione della fiera di San Giuseppe.

Per l’occasione erano state allestite cinquecentocinquanta bancarelle lungo le strade del centro città, le quali hanno accolto – sembrerebbe – più di 100 mila visitatori.

Quest’anno le bancarelle hanno offerto una ricca ma soprattutto vasta offerta per il cliente: dolciumi, vestiti, giochi per bambini, prodotti biologici, piante e attività.

“Quest’anno è stata davvero una bella fiera! Tantissime piante, tutti ne compravano almeno una. Anche per mangiare non mancava nulla, c’era sempre un po’ di coda da fare ovunque. Poi ieri c’era davvero un bel sole! Un po’ di caos per le strade che sono state prese d’assalto ma era chiaro, con una così bella giornata.” ci racconta una follower salita dalla Vallagarina a Trento per l’occasione.

Oltre alle bancarelle era stata allestita la “Mostra dell’Agricoltura” nel salone B e nel piazzale esterno dei padiglioni di via Briamasco. Questa ha riscontrato un grande successo perché proponeva al visitatore varie attività per guardare da vicino il mondo agricolo.

“È stato bellissimo! Fiori e piante andavano per la maggiore, e trovare dove mangiare è stato difficile perché ovunque c’era coda. Però è stato davvero molto bello! Tantissimi bambini dove c’erano gli animali nella parte dell’agricoltura. Davvero bello, anche il traffico sì era un po’ rallentato ma pensavamo peggio” afferma un’altra ragazza.

Alla “Mostra dell’Agricoltura” c’è stata inoltre la possibilità di conoscere da vicino vari animali tra cui mucche, cavalli, capre, conigli e galline oltre che a fare esperienza al laboratorio di trasformazione della panna in burro organizzato dall’associazione di Cia «Donne in Campo Trentino».

Certamente interessante anche l’iniziativa riservata ai più piccoli: era presente infatti un tracciato per aspiranti trattoristi riservato ai bambini fino a 8 anni che potevano “guidare” il loro piccolo trattore e ricevere la loro personalissima mini-patente.

“È sempre un’emozione vedere le bancarelle che oggi riempiono le piazze e le vie della città per la Fiera di San Giuseppe. L’appuntamento con la fiera è una festa per i più piccoli, che al polo zootecnico possono incontrare e conoscere mucche, cavalli, capre e conigli, ma è anche una tradizione per gli adulti che si possono godere una passeggiata in centro alla scoperta di specialità gastronomiche e realtà del nostro territorio grazie alle temperature miti della primavera. Trento è una città viva e vitale e lo dimostra in queste occasioni, in cui la voglia di uscire e stare insieme riempie gli spazi, colma le distanze, crea comunità”. Ha scritto poi ieri su Facebook il Sindaco Franco Ianeselli.

