Municipio: da lunedì 27 marzo tutti i servizi a Villa Rendena

Ci siamo, dopo l’iter seguito per adeguare la nuova struttura, tutti i servizi del municipio di Porte di Rendena stanno per spostarsi a Villa Rendena.

Il passaggio rappresenta una sorta di completamento della procedura di fusione, che ha portato alla nascita del Comune unico tra Darè, Vigo e Villa.

Per consentire il trasloco, nelle giornate di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 marzo, tutti gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico. In queste giornate, solamente per eventuali urgenze, è possibile contattare il personale dipendente.

A partire da lunedì 27 marzo, tutti i servizi e gli uffici comunali saranno attivi presso la sede di Villa Rendena, mentre le sedi secondarie di Vigo Rendena e di Darè non saranno più operative.

Nella sede municipale di Villa, via di Verdesina 9 (0465/321370) ci saranno: servizio segreteria e protocollo, segretario comunale, servizio demografico, servizio tecnico (ufficio edilizia pubblica e ufficio edilizia privata), sindaco e giunta comunale, servizio finanziario (ufficio ragioneria e tributi).

Rimangono invariati i recapiti telefonici, quelli di posta elettronica e gli orari di apertura al pubblico.