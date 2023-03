La testimonianza di Francesca Reich: “Liberiamo i talenti, facciamo squadra – senza pregiudizi”

Pubblicità

Si è svolto venerdì 17 Marzo presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Michelangelo Buonarroti di Trento l’incontro “Donne in STEM: Due chiacchiere in libertà con Francesca Reich – Tecnologia e creatività per esplorare le inclinazioni senza pregiudizi”.

Francesca Reich, professionalmente Amministratore Delegato e Direttore Generale del Poligrafico e Zecca dello Stato, è originaria di Trento ed a Trento è tornata per portare una testimonianza di incoraggiamento, leadership e talento rivolta alle nuove generazioni.

Laura Zoller (dirigente scolastica dell’ITT Buonarroti) ha aperto i lavori ringraziando Francesca Reich, ospite e testimone di eccellenza, ed ha sottolineato il valore dell’orientamento come processo di scoperta delle proprie attitudini, interessi e potenzialità, al di là di ogni sorta di pregiudizio, in particolare di genere.

L’incontro Donne in STEM, nato dalla collaborazione tra il Buonarroti e gli Istituti comprensivi della città di Trento, si propone proprio di discutere di questi temi e di confrontarsi con adolescenti, giovani e famiglie, nella convinzione che “importante per un efficace orientamento verso il futuro delle nuove generazioni è fare rete, e il nostro territorio ne è certamente capace”.

Roberto Ceccato (Dirigente generale Dipartimento “Istruzione e Cultura”, Provincia Autonoma di Trento) ha portato i propri saluti dichiarando: “Un forte apprezzamento per l’iniziativa e per la collaborazione tra scuole e famiglie. È molto importante dedicare grande attenzione alle scelte scolastiche, rispettando le vocazioni dei ragazzi… Di grande valore anche proporre loro testimonianze come quella di Francesca Reich qui oggi.

Tutt’altro che trascurabile però trovare il giusto equilibrio, la sintesi tra sviluppo delle vocazioni, scelte, interessi e mercato del lavoro. Sarà comunque necessario continuamente ricalibrare le scelte di un tempo: approfondire le vocazioni, evitare i pregiudizi e sviluppare nuove competenze. Le scuole hanno una grande responsabilità e alle famiglie spetta accompagnare ‘con grande discrezione’ le scelte dei ragazzi e delle ragazze in questo percorso formativo che durerà tutta la vita”.

“All’età di 12 anni è difficile sapere già cosa si vuol fare da grandi ma si possono capire le proprie attitudini. In un mondo sempre più pervaso delle tecnologie – ha dichiarato Francesca Reich – bisogna incoraggiare i talenti specie in materie scientifiche e tecniche, senza fare differenze tra discipline maschili e discipline femminili. Bisogna orientare le nuove generazioni verso le loro vocazioni, che tengano presenti anche gli orientamenti del mercato del lavoro. Benissimo iniziare già dalla scuole superiori a avvicinarsi a questo mondo con l’alternanza scuola-lavoro. Siamo qui con FBK per parlavi anche di questo. Bisogna fare rete, avere esempi, e sostegno. Ragazze, siete in un territorio speciale per scuole e università – e non solo. Qui esistono volani di eccellenza, cogliete le opportunità e apritevi al mondo”.

Silvio Ranise (Head of Impact Area Cybersecurity Security & Trust, Fondazione Bruno Kessler) si è focalizzato sulle collaborazioni con e su identità digitale tra FBK e Poligrafico e Zecca di Stato: “Abbiamo la possibilità di fare ricerca e di far vedere cosa si può fare nel nostro futuro. Ai miei tempi su 200 matricole, a Matematica, c’erano 3 ragazze. Ora i tempi sono cambiati ma persistono disparità salariali e la famiglia deve incoraggiare e non mettere paletti.

Ha ricordato e incoraggiato a riscoprire la figura di Marie Curie – o meglio Maria Skłodowska Curie: donna, fisica, chimica e matematica (di origini polacche ma naturalizzata francese) che vinse il Premio Nobel per la Fisica 1903 e per la Chimica 1912. “Della vita non bisogna temere nulla. Bisogna solo capire” – diceva – “bisogna credere nelle cose che si fanno, bisogna avere passione e bisogna divertirsi lavorando. Ma abbiamo un problema di poche donne – e questo è un discorso di sistema”.

Ranise ha anche annunciato che, all’interno della rinnovata collaborazione tra FBK e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, saranno messi a disposizione del Buonarroti, istituto con il quale è da anni in atto una proficua collaborazione, 3 tirocini sui temi della sicurezza digitale – di cui 2 riservati alle ragazze – per permettere ai giovani di sprigionare i propri talenti.

Patrizia Visconti (Dirigente Scolastica, Istituto Comprensivo Trento 4) ha affermato: “Bello vedere insieme genitori e figli. Bella questa alleanza. Bisogna coltivare questa relazione. E noi lo facciamo oggi con questo incontro ma anche con laboratori per creare consapevolezza. Le Linee Guida di Orientamento Nazionale sono una guida ma è importante, alla luce di nuove opportunità (dal PNRR al nuovo mercato del lavoro, dalle tecnologie al futuro), prenderci il tempo per coltivare un orientamento verso il futuro, a partire dalle nuove generazioni, dalle famiglie e dalle scuole”.

Francesca Reich ha concluso la propria testimonianza con una riflessione sulla leadership, sulle donne e sulle materie tecnico-scientifiche STEM: “Anche nel mondo della leadership è importante fare squadra. A fare squadra si impara sui banchi di scuola. Si impara a sostenersi e ad aiutarsi. Io ho studiato con altri e con altre. Create queste occasioni. Importante è cercare esempi virtuosi e positivi e chiedere aiuto. Aiutiamo i ragazzi e le ragazze all’autostima. Chi ha grandi potenzialità va incoraggiato. Andiamo verso un mondo che premia il valore e ricordiamoci che ‘a provare non si sbaglia mai, al massimo impari’. Bisogna lanciare sfide e sostenersi – senza caricarsi il mondo addosso ma distinguendo ciò che una persona può fare da ciò che è ingovernabile. Bisogna essere lucidi e dare sempre quello che è il meglio di sé stessi”.

L’incontro, che sfidava ogni pregiudizio (svolgendosi “venerdì 17 alle ore 17”) e che era aperto a studentesse e studenti delle Classi Seconde delle Scuole Secondarie di Primo Grado, a genitori ed a docenti, ha avuto un grande riscontro in termini di pubblico con oltre 250 partecipanti.