“I figli di nessuno: i ragli e gli isterismi della sinistra”

Spett.Le Direttore,

in questi giorni abbiamo assistito all’ennesimo attacco isterico da parte della sinistra e dintorni, al Governo brutto cattivo e fascista ma con il difetto insormontabile di essere stato liberamente eletto dalle urne.

Infatti, dopo l’accusa ridicola di strage di stato di clandestini, tocca sentire ora il ragliare di sui presunti diritti calpestati dei figli delle coppie omosessuali e l’accusa ridicola di non avere ancora fatto una legge a riguardo.

Prescindendo dal fatto che il Governo oggi in carica lo è da qualche mese ed era ed è impegnato a risolvere una contingente situazione non facile e soprattutto a gestire problemi ereditati dai precedenti governi di “migliori…. e compagnia bella“, tutti coloro che oggi strepitano fanno finta di ignorare il fatto dirimente che, se non vi sono le leggi che a loro interessano, non è certo colpa della destra (che non le confezionerà mai), ma delle stesse sinistre che sono state ininterrottamente al governo per oltre 10 anni pur senza avere vinto una elezione politica.

Pertanto i contestatori di piazza dovrebbero prendersela principalmente con chi è in testa al corteo a sparare slogan vuoti.

Nel merito, osservo che tolti i figli di omosessuali, maschi e femmine, nati da precedenti relazioni eterosessuali, gli eventuali figli nati per inseminazione artificiale o altro praticata in Italia o all’estero da omosessuale di genere femminile già ricevono tutela dall’ordinamento giuridico italiano in quanto è permessa la filiazione con fecondazione artificiale eterologa e pratiche assimilate ed i relativi nati sono a tutti gli effetti figli della madre.

Per la eventuale convivente femmina con velleità genitoriali il nostro ordinamento, come insegna la Corte di Cassazione, prevede la possibilità di adozione (istituto dell’ adozione per casi particolari, per la precisione), il che assimila l’adottato al figlio proprio e ovviamente vale per i figli dei compagni già padre o madre.

Per quanto riguarda infine le coppie omosessuali maschili, l’ostacolo non è rappresentato dal Governo o dalle leggi, ma dalla Natura, tantoché queste anime candide si rivolgono all’ estero, infrangendo la legge della natura e degli uomini, e ricorrono alla pratica infame dell’utero in affitto cioè della compravendita di bambini ( perlopiù da donne in evidente stato di disagio o necessità ), che è reato, anzi una pluralità di reati, in Italia, di talchè a costoro credo sia conforme a diritto (e natura) negare ogni velleità genitoriale, che è e rimane una pura velleità.

Peraltro a costoro rimangono tante strade alternative, tutte meritorie e soprattutto legali: in primo luogo l’adozione, poi l’affido temporaneo e anche, se vogliamo, l’adozione a distanza o altre opere di bene.

Insomma prima di parlare di diritti, bisogna parlare di doveri, il primo dei quali è il rispettare le leggi della comunità italiana, a sua volta basata sulle leggi naturali, a meno che non si pensi che le leggi naturali valgano solo in materia di cambiamento climatico, green economy, diritto all’ emigrazione incontrollata ed altre corbellerie che ci rendono la vita difficile e disordinata, solo e sempre per colpa dei soliti di cui sopra e di cui oggi sono piene ( quasi, anzi poco ) le piazze.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

