Guerra in Ucraina: i 12 punti del piano di pace cinese

Pubblicità

Pubblicità



Rispettare la sovranità nazionale di tutti i paesi. Abbandonare la mentalità della guerra fredda. Cessare le ostilità. E riprendere i colloqui di pace. Sono alcuni dei punti del “piano di pace” presentato oggi dal ministero degli Esteri cinese su impulso del presidente Xi Jinping.

Il piano era stato preceduto dal tour per le capitali europee (anche Roma) del capo della diplomazia di Pechino Wang Yi, che mercoledì è stato accolto da Vladimir Putin al Cremlino. Ed era stato annunciato alla conferenza di Monaco.

Tra i 12 punti della road map del documento si legge: risolvere la crisi umanitaria, proteggere i civili e i prigionieri di guerra, mantenere al sicuro i siti nucleari, ridurre i rischi strategici, favorire le esportazioni dei cereali e mettere fine alle sanzioni unilaterali.

Pubblicità Pubblicità

Uno strumento di de-escalation più che un piano di pace vero e proprio, in modo da non sconfessare il governo di Xi Jinping che pretende di avere una posizione neutrale nei confronti del conflitto, anche se poi nel documento stesso, che si chiama “Posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina”, la responsabilità del conflitto iniziato il 24 febbraio dello scorso anno è rovescita sull’Occidente, colpevole di armare Kiev.

Un vasto programma che non contiene però soluzioni concrete. E che è stato infatti accolto con scetticismo a livello internazionale. “La Cina non ha credibilità perché non ha mai condannato l’invasione della Russia e ha firmato qualche tempo prima dell’invasione russa un accordo per una partnership senza limiti con Mosca”, ha detto commentando il piano il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Il ministro degli esteri Tajani ha spiegato che «la proposta cinese contiene alcuni proposte piuttosto critiche impossibili da accettare prima che la Russia non abbandoni l’Ucraina e quindi i territori conquistati»