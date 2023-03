Ascanio Celestini porta a Trento i 20 anni di Radio Clandestina

Dopo la travolgente ironia di Andrea Pennacchi e la grande capacità affabulatoria di Marco Paolini, la Stagione programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara all”Auditorium S. Chiara è pronta ad ospitare un altro rappresentante di punta del nuovo teatro di narrazione della scena nazionale: ASCANIO CELESTINI.

Giovedì 23 marzo, alle ore 20.30, a vent’anni dal debutto, l’attore, regista e scrittore romano riporterà in scena Radio Clandestina, fortunatissimo spettacolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Un testo che racconta e riflette sulla storia e sulla memoria, partendo da uno dei fatti più tragici dell’occupazione nazista in Italia: l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Radio Clandestina è uno spettacolo di Ascanio Celestini, a partire da testi di Alessandro Portelli“L’Ordine è già stato eseguito”, prodotto da Fabbrica Srl.

Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca di polizia in Via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina. Il 25 marzo sui giornali di Roma compaiono le parole dei nazisti che annunciano tanto l’azione dei partigiani quanto l’eccidio che seguì.

Questa sembra una storia che inizia un giorno e termina due giorni dopo, che si consuma in poche ore. Ma nel libro “l’Ordine è già stato eseguito” di Alessandro Portelli, vincitore del Premio Viareggio, questa storia di poche ore viene inserita nella storia dei 9 mesi di occupazione nazista a Roma, e poi in quella dei 5 anni della guerra, dei 20 anni del fascismo: nella storia orale di Roma che diventa capitale e inizia velocemente a cambiare.

“Il libro si fonda su circa 200 interviste a singole persone” a testimoniare che questa non è la storia di quei tre giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria di una intera città.

«Il racconto della lotta partigiana e dell’occupazione di Roma viene spesso riferito in maniera confusa – scrive Ascanio Celestini –. Soprattutto l’eccidio delle Fosse Ardeatine e l’azione di via Rasella che lo precedette sono parte di una storia raccontata “al contrario”. Partendo dai materiali pubblicati nel libro di Alessandro Portelli “L’ordine è già stato eseguito”, in Radio Clandestina do voce a quella parte orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva, diretta e non rovesciata».

«Sono passati vent’anni e i miei racconti stanno ancora in quella stanza. – ricorda Celestini – Nei pochi metri quadrati che occupano le scenografie di tutti gli spettacoli che ho portato in scena dopo».