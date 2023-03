A Trento il convegno su “Transizione digitale, tra etica ed innovazione”

Pubblicità

La cornice della Sala Grande del Castello del Buonconsiglio di Trento ospiterà il prossimo 23 marzo, con inizio dalle ore 10, il convegno dedicato a “Transizione digitale, tra etica ed innovazione”.

L’evento affronta, per la prima volta in Trentino, il tema dell’avvento delle nuove tecnologie e le regole per la loro corretta adozione a tutela della persona. I lavori vedranno la partecipazione, tra gli altri, dell’Arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi; di don Pascual Chávez, rettore maggiore emerito dei Salesiani; di Gabriele Falciasecca, già presidente della Fondazione Marconi; Francesco Mussoni del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino; e Carlo Delladio, presidente di Trentino Digitale.

La Provincia autonoma di Trento sarà rappresentata dal presidente Maurizio Fugatti; dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli; e dal direttore generale Paolo Nicoletti.

“In realtà – sottolineano gli organizzatori – di transizioni significative che il nostro Paese, ed in generale il mondo intero, sta affrontando ce ne sono diverse. In particolare, la transizione ecologica e quella energetica. Tutte queste tematiche sono correlate e interconnesse fra loro, ma senza dubbio quella digitale presenta il carattere di maggiore pervasività e diffusione. Anzi una corretta evoluzione verso il digitale è considerata uno dei principali fattori abilitanti per lo sviluppo di molti settori della vita economica e sociale”.

Al cuore della Transizione Digitale c’è l’innovazione tecnologica, che riguarda la componentistica elettronica, le reti fisse e mobili, le memorie, i servizi digitali, i devices, l’internet delle cose, il cloud, l’intelligenza artificiale, i contenuti. E non solo. L’innovazione digitale ha portato la tecnologia nei diversi contesti lavorativi e nella vita di tutti i giorni, con l’effetto di aumentare le nostre capacità e di arricchire le nostre esperienze.

“Tutto bene? – si interroga uno dei promotori del convegno, Nicola Barone – Dipende da quanto questa trasformazione, oltre a portare benefici economici ed industriali, può arrivare ad incidere sulla nostra sfera etica. Derive legate ad un eccessivo o cattivo uso delle tecnologie possono portare ad effetti indesiderati quali eccessivo isolamento, egocentrismo, indifferenza verso il prossimo, o anche possono favorire il diffondersi di contenuti falsi in rete, di fenomeni di cyberbullismo, di stalkeraggio, di frodi ed altro ancora”.

Ecco quindi che la sfera etica e cristiana ci porta a considerare con la dovuta attenzione i problemi legati alla solidarietà, all’inclusione, al rispetto degli altri e dell’ambiente, alla fratellanza, alla pace.

L’evento, organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, da sempre all’avanguardia nell’innovazione e laboratorio di eccellenza per lo sviluppo del territorio, unendo i due temi, quello dell’innovazione e quello dell’etica, vuole contribuire a delineare meglio questa linea delicata di confine fra scienza/tecnologia ed etica nel nostro scenario di riferimento.

Le esperienze dei relatori si sviluppano quindi sui temi intrecciati di come si è affrontato il percorso del digitale finora e di come si sta orientando l’evoluzione futura verso una piena transizione digitale in un contesto, il territorio del Trentino, da sempre in posizione di avanguardia nel panorama nazionale, considerando anche le connesse tematiche di impatto etico e sociale.

