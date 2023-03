“Tre”, romanzo di Valerie Perrine: “la storia nella storia”

Valerie Perrine l’autrice del libro “Cambiare l’acqua ai fiori”, ha pubblicato nel 2016 il romanzo “Tre”.

Il libro narra la storia di, tre amici d’infanzia (Adrien, Etienne e Nina) che si conoscono sin dalla quinta elementare e che stringono il patto di lasciare la Borgogna per trasferirsi a Parigi e non separarsi mai.

All’inizio la vicenda è molto contorta, non si capisce bene quale sia la dinamica del libro, chi i personaggi: la mente si trova a tutti gli effetti in uno stato di totale confusione, fino a quando non si comprende che l’intera storia si basa sul moto circolare tra il presente ed i vari flashback del passato.

È questa la combinazione vincente del libro. I protagonisti della storia sono 3 ragazzi, ognuno di loro con caratteristiche totalmente differenti, ma che insieme riescono a combinarsi riuscendo a raggiungere un’armonia perfetta, come se essa fosse racchiusa in una singola persona.

I tre amici sono inseparabili, fanno tutto insieme, scuola, vita sociale, tempo libero: Etienne crescendo diviene un piccolo Don Giovanni, amatissimo dalle ragazze. Una storia amorosa con la diciottenne Clotilde Marais avrà esiti nefasti per la vita di tutti loro.

Adrien, introverso e studiosissimo, scrive e dopo la fine della scuola si trasferisce a Parigi dove porterà a termine la scrittura di un romanzo ed infine c’è Nina, il perno del gruppo,che sconvolta dalla morte in uno strano incidente di suo nonno, ormai sola al mondo, accetta di sposare il ricco e vanesio Emmanuel Damamme, innamoratissimo di lei, possessivo, geloso.

Il bello di questo libro sta nel fatto che l’autrice da la possibilità al lettore grazie all’attenta anche se implicita descrizione psicologica dei personaggi, di identificarsi con almeno uno di loro, a tal punto, che la storia risulta così scorrevole, emozionante ed avvincente, che in un secondo ti porta alla fine del libro.

Sono poco più che quarantenni i tre amici quando affrontano le prove più complicate e dolorose della loro esistenza e l’autrice li accompagna con grande empatia, sensibilità, comprensione, in un itinerario tortuoso e pieno di incognite.

La voce narrante della storia di chiama Virginie, dai capelli a caschetto con qualche filo bianco, è una figura misteriosa ed onnisciente.

Il libro si basa sulle radici familiari perse e ritrovate, sugli affetti legati all’amicizia, il sentimento più bello ed eterno che esiste.