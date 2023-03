“Tra sanità e lavoro non c’è abbastanza tutela per chi ha malattie autoimmuni”

Pubblicità

Pubblicità



Claudia, una 41 enne della Piana Rotaliana, è affetta da tre malattie rare autoimmuni e altre patologie ed in Trentino si sente ‘abbandonata‘, specie dalla sanità dove burocrazia e tempi lunghi rendono la vita difficile a chi è ammalato.

“Egregio Direttore,

I problemi – oltre alla vita di tutti i giorni – sono sanità ed il lavoro. Non siamo abbastanza tutelati.

Per avere un lavoro bisogna fare mille domande ed il risultato – spesso – è che non si è idonei, anche se c’è una legge dice che per ogni numero di dipendenti, un’azienda dovrebbe avere i supporti per assumere un soggetto invalido.

Tanti datori di lavoro e/o colleghi non capiscono che purtroppo noi non possiamo mai sapere come staremo quel giorno o il giorno dopo. Le nostre sono malattie silenziose, devastanti sia a livello fisico che soprattutto a livello psicologico.

Ma non è una colpa essere malati: noi lottiamo ogni giorno con qualcosa che neppure noi sappiamo come curare, diventando una sorta di ‘cavie’ e sballottati da una parte all’altra per avere una possibile cura o un qualcosa che possa rallentare la malattia.

Pubblicità Pubblicità



Gli aiuti economici sono praticamente pari a zero: dove sta la nostra dignità? Siamo in una regione autonoma, possibile che non si possa fare nulla per renderci la vita più dignitosa? Possibile che oltre che lottare per avere una dignità, una serenità, dobbiamo anche subire l’indifferenza di chi può fare la differenza?

Sono 25 anni che lotto ogni giorno con il mio corpo, che cerco di sorridere per i miei cari, mio figlio 12 enne. E non devo far pietà a nessuno ma essere giudicata o messa da parte non lo accetto!”

Claudia, dopo anni passati tra lavori a tempo determinato e rinnovi che non arrivano quasi mai, è stufa di una situazione che tanto assomiglia ad un cane che si morde la coda, e non è cieca ai problemi che ci sono in regione ed in Italia.

Perché vero che le cooperative ci sono, ma non possono certo fare i miracoli. E questo non solo per chi ha patologie “invisibili” ma anche per chi ha figli o parenti con malattie e/o disabilità più o meno gravi.

E “se si può lavorare ci vuole anche più dignità perché non si può pensare di dover andare per privati a fare delle visite che necessitano di trafile e burocrazie infinite per essere prenotate con il CUP.” Per i privati ci vogliono i soldi e per avere soldi bisogna lavorare e “in questo momento è chiaro che è un tasto dolente per tutta Italia. Lavoro si fa fatica a trovarlo anche in generale e non solo chi è malato. Però così non si può andare avanti”.