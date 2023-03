“Shazam 2 – furia degli dei”: la pellicola dei giovanissimi eroi

“Shazam 2 – Furia degli Dei”, è un film del 2023 diretto da David F. Sandberg.

La pellicola è il sequel di “Shazam!” del 2019, nonché il dodicesimo capitolo del DC Extended Universe. Il film vede come protagonista Zachary Levi, che torna ad interpretare il supereroe Shazam.

Questa volta il giovane non è solo, infatti con lui ci sono i suoi fratelli adottivi, tutti capaci di trasformarsi in supereroi grazie alla parola magica “Shazam“.

È molto interessante il lavoro fatto sul gruppo di eroi che ruota attorno a Billy, un gruppo di giovanissimi che in primo luogo lotta per trovare il proprio posto nel mondo e un senso in questa responsabilità che è piovuta loro addosso.

Si può notare un grande equilibrio tra il significativo contrasto che c’è tra i problemi terreni, privati e adolescenziali, e le necessità ultraterrene da affrontare e superare. Un contrasto portato avanti con ironia, che resta la pietra angolare del film.

Un mix che funziona grazie al lavoro del cast, capace di reggere questo tono leggero sul fronte degli eroi, basato sulla duplice versione giovane/adulta.

Il sequel di “Shazam!” mette un po’ da parte la divertente narrazione del primo episodio. È incentrata sulle “solite”, e lunghissime, sequenze di combattimenti che fa risultare il film a tratti quasi scontato ma comunque piacevole.

TRAMA:

“Billy Batson è un teenager che, pronunciando la parola “Shazam”, acquisisce alcuni superpoteri legati alle potenti divinità e figure mitologiche. Questo ragazzo e gli altri membri della famiglia adottiva stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti.

Le Figlie di Atlas, tre antiche divinità, sono giunte sulla Terra alla ricerca della magia. Il protagonista e la sua super-famiglia tornano in azione per salvare le loro vite e il destino del pianeta”.