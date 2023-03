Oscar Strazzi a Romallo per raccontare il suo vissuto in terra di missione

Pubblicità

Dalla Bolivia alla Val di Non, per raccontare le sue emozioni e il suo vissuto in terra di missione.

Oscar Strazzi, di Lecco, vive la propria vita come missionario laico dai primi anni Novanta in terre disagiate e in comunità che vivono quotidianamente grosse difficoltà.

Domani sera, lunedì 20 marzo alle 20.30, sarà in sala civica San Vitale a Romallo per un incontro organizzato dai Gruppi Missionari di Romallo e Revò.

Attualmente Oscar Strazzi opera in Bolivia, a Santa Cruz con la famiglia, la moglie Laura e due figli.

Nel 1994 ha fondato l’Associazione Aiuti Terzo Mondo Onlus con sede a Lecco (www.aiutiterzomondo.org) e diversi sono stati i progetti realizzati in terra di missione, in particolare è stato fondato il centro di accoglienza “La Sonrisa”, dove vengono accolte giovani ragazze che purtroppo sono reduci da situazioni di violenza e forte sofferenza, aiutandole negli studi garantendo loro vitto, alloggio e frequentazione a percorsi scolastici e universitari.

Questo centro ormai da anni è punto di riferimento per gli “ultimi” di queste terre in cui la vita è veramente difficile. Strazzi ripete spesso che la sfida più grande è riuscire a creare le condizioni affinché anche i più poveri possano costruirsi un futuro migliore.

Per lui la prima terra di missione è stata l’Africa, più precisamente Bozoum nella Repubblica Centroafricana, poi a causa di problemi di salute dovuti alla malaria, ha dovuto abbandonare il continente africano per prestare la sua opera di aiuto in Bolivia.

Oggi, per portare avanti i propri progetti sia in Africa che in Bolivia, l’Associazione Aiuti Terzo Mondo si avvale del sostegno di diverse persone tramite adozioni a distanza, supporti per il centro di accoglienza e offerte varie.

Dopo alcuni anni, in questi giorni Oscar Strazzi è rientrato in Italia, avendo così occasione di incontrare i “genitori adottivi” di tanti orfanelli e quelle persone che in diversi modi offrono un contributo alla sua opera di aiuto. Tante sono le persone anche in Val di Non che lo sostengono.

Quello di domani sera, dunque, sarà un appuntamento da non perdere.

