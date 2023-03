“Labour” di Paris Paloma è un confronto importante sui rapporti uomo/donna

Pubblicità

La nuova canzone di Paris Paloma “Labour” (in uscita il 24 marzo 2023) vede le donne condividere le loro esperienze di misoginia: alcune clip della canzone – molto ritmata e con richiami ad epoche e stili passati – ha immediatamente catturato l’attenzione su TikTok diventando virale.

Paris Paloma è solita creare canzoni sulla rabbia femminile, sul dolore, modificandole e adattandole a richiami passati ma con tematiche attuali ed importanti esponendo il tutto con un’energia aggressiva e affascinante volta a difendere i diritti e le libertà delle donne senza risparmiare feroci frecciate al genere maschile.

Tantissime quindi le rivisitazioni ed i video in cui viene riproposto uno dei pezzi più significativi del brano.

“Tutto il giorno, ogni giorno. Terapeuta, madre, fanciulla, ninfa poi vergine, nutrice poi serva, solo un’appendice. Vivi per assisterlo in modo che non alzi mai un dito. Macchina per bambini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così (lui) può vivere i suoi sogni, non è un atto d’amore se mi costringi, mi fai fare troppo lavoro.”

“Labour non allude solo a quei compiti manuali che causano uno squilibrio di genere – racconrta Paloma in un video in cui spiega di cosa parla la canzone nello specifico – ma allude anche al lavoro emotivo straordinariamente sproporzionato svolto dalle donne nelle relazioni”.

Numerose anche le testimonianze e le esperienza vissute, tutte con accumunate da un dettaglio fondamentale: le donne, queste nuove generazioni, sono stufe di essere viste come oggetti, come appendici. Si vuole il completo controllo del proprio corpo, della propria vita, si vuole la parità nel lavoro, nelle relazioni.