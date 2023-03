58 enne si amputa la mano nel giardino di casa

Pubblicità

Il grave incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 18 marzo, nel giardino di un’abitazione nella frazione di Fontanelle nel comune di Terragnolo

Un uomo di 58 anni era intento a fare dei lavori di sistemazione e manutenzione del giardino di casa, mentre stava lavorando con un macchinario per la lavorazione della legna e per la produzione del cippato, in grado di ridurre ramaglie e scaglie, si è ferito gravemente a una mano.

Dopo l’allarme lanciato da alcune persone presenti nelle vicinanze, sul posto sono arrivati i sanitari con tre ambulanze e l’auto sanitaria, e, vista la grave dinamica dell’incidente, è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato in un prato poco distante. In supporto al personale sanitario sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Terragnolo supportati dai colleghi di Rovereto. Il ferito dopo le prime cure è stato trasferito nel centro specializzato Borgo Trento a Verona dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.