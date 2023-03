Violento scontro tra due vetture e un mezzo pesante al Bus de Vela, due feriti e traffico in tilt

Pubblicità

Pubblicità



Il violentissimo scontro è accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 marzo, intorno alle 16:30 al Bus de Vela all’interno della galleria Del Forte nella carreggiata che dal capoluogo sale verso la valle dei Laghi poco prima dello svincolo per Cadine e Sopramonte.

A rimanere feriti i due conducenti delle vetture una donna 52 enne e un uomo 20 enne. Sul posto i sanitari con ambulanza e automedica, supportati dalle squadre dei vigili del fuoco di Cadine, dai colleghi di Sopramonte e i permanenti di Trento che hanno aiutato a estrarre i conducenti dalle vetture coinvolte.

Dove essere stati stabilizzati i due feriti sono stati trasportati al Santa Chiara. Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Per i consueti rilievi di legge è intervenuta con più pattuglie la polizia locale cittadina, con la viabilità che è andata letteralmente in tilt con lunghe code che si sono formate a salire verso il Bus de Vela e di conseguenza lungo le tangenziali e nel centro città per il rientro dei pendolari dopo la giornata lavorativa dal capoluogo verso la Valle dei Laghi. Il traffico leggero è stato deviato lungo la strada provinciale 85 tra Sardagna e Sopramonte .

A supportare i vigili del fuoco anche il personale della gestione strade con le operazioni rese complesse dal recupero del mezzo pesante mediante apposita autogrù. Solo in serata il traffico è tornato alla normalità.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità