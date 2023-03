Sette nuove assunzioni di funzionari socio assistenziali e di politiche del lavoro: indetto il bando di concorso

Pubblicità

Con un provvedimento approvato oggi dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sette unità di personale della figura professionale di funzionario socio assistenziale/politiche del lavoro, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva nel ruolo unico del personale provinciale, da assegnare prioritariamente all’Agenzia del lavoro.

Per partecipare al concorso è necessaria una laurea almeno triennale. Le domande, da compilarsi esclusivamente online, potranno essere presentate da mercoledì 12 aprile e fino alle ore 12.00 di martedì 11 maggio 2023.

“Come ho avuto modo di rilevare in occasione delle recenti cerimonie di benvenuto ai nuovi assunti, grazie ai concorsi di questi ultimi mesi l’età media dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento è stata ridotta a meno di 50 anni e credo che questo bando di concorso potrà portare ad un’ulteriore diminuzione dell’età media.

L’auspicio, comunque, è che i nuovi dipendenti utilizzino le loro competenze e conoscenze per mettersi con entusiasmo e rigore al servizio dei cittadini. Agenzia del lavoro ha il delicato compito di rispondere ai bisogni della comunità in un settore essenziale e di mantenere alti gli standard di qualità dell’occupazione in Trentino“, ha commentato il presidente Fugatti.

Il bando, con i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il programma d’esame e le modalità di svolgimento delle prove, sarà pubblicato il 12 aprile 2023 sul sito della Provincia autonoma di Trento a questo link:

http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/

Ulteriori informazioni possono essere richieste, previo appuntamento o telefonicamente, al numero 0461/496330. Il testo integrale del bando di concorso con i requisiti sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

