«Gnocchi di primavera», relax e dolce far niente con la Pro loco di Mezzomonte

La Pro Loco di Mezzomonte propone per domenica 26 marzo la tradizionale e attesissima “Goccolada di primavera”, manifestazione che attira da anni moltissime persone dall’intero basso trentino e che avrà luogo presso il campo sportivo della piccola ma attivissima frazione folgaretana dove, fin dal primo mattino, lo chef Giuliano provvederà – assieme al suo collaudato staff della Pro Loco – a mettere sul fuoco l’apprezzatissimo ragù per condire gli oltre 7 quintali di gnocchi che anche quest’anno saranno disponibili per tutti dalle ore 11,00 in poi.

Faranno da contorno la consueta allegria, i dolci stromboi e le fortaie, i panini e le patatine che verranno preparati per l’occasione e cucinati sul posto. Vino, birra e bibite…e la coinvolgente musica dal vivo del noto dj Max Acquaviva contribuiranno poi a completare le proposte della Pro Loco che ha quale principale obiettivo quello di poter riservare ai “mezzomontani” ed agli ospiti una bella e socializzante giornata all’aperto all’insegna dell’amicizia e della serenità.

Gli gnocchi verranno serviti gratuitamente a tutto coloro che si presenteranno e ciò sino all’esaurimento delle fornitissime scorte. Verrà peraltro richiesto un libero contributo, indispensabile per sostenere i costi della manifestazione. In caso di tempo perturbato o con temperature ancora troppo rigide il tutto verrà spostato alla successiva prima domenica di ben tempo, Pasqua esclusa.

