Giorgia Meloni doma la Cgil, non arretra su reddito e salario

Pubblicità

Pubblicità



Autogol di Landini e miopia della Sinistra. È prassi invitare il Capo del Governo ma l’ultimo Presidente del Consiglio che ha accettato l’invito, fu Romano Prodi 27 anni fa.

Nessuno avrebbe immaginato che la Presidente Meloni, Capo di un governo di destra e capo della destra sia in Italia che in Europa avrebbe accettato l’invito.

Ma c’è un ma e cioè i presenti al congresso, sono i delegati, cioè quella parte degli iscritti che vivono i salotti, i circoli, le sezioni, non c’erano gli iscritti che lavorano nelle fabbriche, non c’erano gli iscritti che si alzano alle 5 della mattina per andare a lavorare.

La Presidente Meloni, con furbizia politica, dal mio punto di vista, con la sua presenza, ha messo in crisi sia il Sindacato sia la sinistra, perché? È semplice, ha usato il palco della CGIL per consolidare il rapporto con quella parte di lavoratori e lavoratrici, sì iscritti alla CGIL ma con in tasca la tessera di Fratelli D’Italia o Lega.

Quando la sinistra, i commentatori capiranno ciò che è realmente successo oggi sarà troppo tardi, la frittata è fatta. Durante il suo intervento di circa 30 minuti la premier non ha fatto nessun passo indietro e nessuna concessione. Non sul reddito di cittadinanza, stroncato, né sul salario minimo, “inefficace”. E tantomeno su quella riforma del fisco appena approvata e bocciata “troppo frettolosamente da alcuni”.

Giorgia Meloni entra al congresso della Cgil dall’ingresso principale, a dispetto del protocollo, a mostrare anche plasticamente che non teme “fischi” o proteste. Alla fine i fischi sono stati davvero pochi, con 3 persone che dalla platea hanno cantato bella ciao. Anzi, in alcuni passaggi sono arrivati anche gli applausi. (a cura di Marco Cucchiarelli)

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità rel="nofollow" Pubblicità Pubblicità