Disordini al Brennero: 63 anarchici condannati anche in appello

Tribunale blindato a Bolzano: si è svolto oggi il processo di appello a 63 anarchici che – il 7 maggio 2016 – commisero vari reati al Brennero durante una manifestazione di protesta.

I disordini erano stati causati da numerosi anarchici provenienti da varie regioni. La manifestazione era stata organizzata per protestare contro il “muro anti migranti” che non venne realizzato Le condanne emesse in primo grado avevano in totale di 166 anni, cifra che in appello scese a 129. Queste condanne vanno da 5 mesi a 5 anni. I reati contestati sono: resistenza a pubblico ufficiale; radunata sediziosa; danneggiamento; interruzione di pubblico servizio.

“Confermata dalla Corte d’Appello ciò stabilito già in primo grado, ovvero l’insussistenza del reato di devastazione e saccheggio contestato dalla procura generale.” si legge su ANSA

