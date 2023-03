Diego Franzoi vince la 12esima edizione del “Festival del cotechino nostrano” di Sporminore

Pubblicità

Al primo posto Diego Franzoi, poi Tarcisio Formolo, al secondo, e Vittorio Giovannini, in terza piazza.

È questo il podio della 12esima edizione del “Festival del cotechino nostrano” di Sporminore, simpatica iniziativa che quest’anno ha visto sfidarsi 12 appassionati della tradizione di “far su ‘l rugiant”: Luca Ganazza, Andrea Nardelli, Silvio Franzoi, Luciano Costa, Bruno Giovannini, Alfredo Formolo, Alfredo Giovannini, Alessio Stocher e Fausto Eccher, oltre ai già citati Diego Franzoi, Tarcisio Formolo e Vittorio Giovannini.

Si tratta ormai di un appuntamento fisso dell’inverno noneso. «L’idea è sorta “facendo su il maiale” in paese, dandosi una mano l’uno con l’altro – spiega Pietro Luigi Dondossola, meglio conosciuto come “Jack”, patron dell’iniziativa –. Nascevano sempre, infatti, delle discussioni su quale fosse il prodotto più buono: “Il mio è meglio del tuo”, “no, il mio è il migliore”. Allora ho deciso di dar vita a questo concorso, in cui a giudicare è una giuria neutrale. Io metto a disposizione la taverna, cuocio il cotechino e poi via agli assaggi. Abbiamo iniziato con tre partecipanti, quest’anno eravamo in 12 e ho dovuto dire di no, mio malgrado, a tante persone».

A eleggere ogni anno il “re dei cotechini” è una vera a propria giuria, quest’anno composta interamente da uomini (ma in passato formata anche da sole donne): Mario Tonon (presidente), Carlo Chelodi, Beppe Bertagnolli, Luca Tolotti e Valerio Rigotti (segretario).

Dai giurati viene espresso un giudizio da 3 a 10 su 10 parametri (bellezza, sapore, fragranza, spezie, ecc.). I migliori si riassaggiano e alla fine si sceglie il vincitore. Naturalmente, si lascia spazio poi a una bella mangiata di cotechino, crauti e pancetta. Un bel modo di stare insieme, dunque, condividendo piacevoli momenti in compagnia.

