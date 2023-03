Dall’isola di Lanzarote alla Val di Non (e viceversa): continuano i progetti di Erasmus plus al Liceo Russell di Cles

Pubblicità

Dai vulcani di Lanzarote ai ghiacciai delle Dolomiti.

Il Liceo Russell apre le porte a un nuovo gruppo di amici Erasmus: 24 studenti e 6 insegnanti dell’istituto IES San Bartolomé dell’isola di Lanzarote, che in due momenti diversi, metà marzo e inizio maggio, lavoreranno insieme alle classi seconde dell’indirizzo linguistico su un progetto dedicato ai giovani e il territorio e a come lo sport e la musica siano strumenti di inclusione nella propria comunità.

I ragazzi saranno ospiti per 11 giorni delle famiglie degli alunni del liceo, i quali poi vivranno un’esperienza unica di studio e di attività socio-culturali a Lanzarote negli ultimi 10 giorni di maggio.

Il progetto è completamente finanziato dai fondi europei del programma Erasmus plus cui la scuola è accreditata fino al 2027 per progetti di mobilità degli alunni e dello staff, anche per periodi lunghi.

Le alunne Silvia e Viviana, inoltre, partiranno il 12 aprile alla volta di Calatayud in Spagna, dove concluderanno il proprio anno scolastico presso l’istituto partner Emilio Jimeno che ha preparato per loro un curriculum di studi specifico e concordato con il liceo di provenienza.

La dirigente scolastica Teresa Periti cura con attenzione e disponibilità ed incoraggia con entusiasmo tutte le iniziative di internazionalizzazione in atto presso al liceo, in particolar modo quei programmi europei finanziati che consentono, anche alle famiglie economicamente più in difficoltà, di far vivere ai propri figli un’esperienza all’estero. Ma al contempo di accogliere un ragazzo europeo con cui condividere usanze, tradizioni, stili di vita e valori comuni in un’ottica di cittadinanza europea attiva e partecipata.

