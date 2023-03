Covid-19, a Trento la commemorazione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime

Pubblicità

Pubblicità



Oggi, 18 marzo, è la Giornata nazionale in cui si ricordano le vittime della pandemia di Covid-19. Anche a Trento si è celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

Dall’inizio della pandemia – marzo 2020 – sono state 342 le persone scomparse a causa di Covid-19 in Trentino, poco meno di 50 mila i positivi. La cerimonia nel giardino San Marco è stata organizzata con gli interventi delle autorità e la musica degli allievi del Bonporti e ha visto la contestazione silenziosa anche di attivisti No Vax.

“Oggi ricordiamo chi non c’è più e i giorni terribili della pandemia che ha colpito il Trentino e il mondo intero. Siamo qui per dire che non dimenticheremo le vittime del Coronavirus”: lo ha evidenziato l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli intervenendo questa mattina alla cerimonia di commemorazione presso il giardino San Marco a Trento in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19.

Pubblicità Pubblicità

Spinelli ha spiegato come sia impossibile dimenticare l’emergenza che “ci ha costretti tutti in casa il primo contagio in Trentino, la prima vittima e l’appello forte a rimanere a casa. Sono stati giorni molto difficili, ha sottolineato l’assessore, ma in cui si è vista anche la solidarietà della comunità trentina, il lavoro importante di chi doveva garantire i servizi indispensabili o proteggere il territorio. “Da ricordare in particolare – ha detto ancora Spinelli – l’impegno dei sanitari, in prima linea per garantire i servizi e le cure primarie”.

All’emergenza sanitaria, ha precisato l’assessore, si sono aggiunte le difficoltà sul piano economico, sociale, scolastico. La fase di emergenza, ha aggiunto, è stata superata grazie al fondamentale aiuto dei vaccini, che ci hanno consentito di uscire dalla fase più critica. “Ma il Covid non è sconfitto – ha concluso – i dati ce lo ricordano”.

Questa mattina anche UniAMOci Trentino Aps ha voluto essere presente silenziosamente alle commemorazioni Covid a Trento per ricordare le vittime di vigile attesa e tachipirina e i morti da vaccino.

Pubblicità Pubblicità



“I coraggiosi medici che con l’appoggio dei nostri volontari fin dalle prime fasi della malattia hanno curato più di 4mila famiglie trentine con farmaci come antinfiammatori, cortisone, idrossiclorochina, integratori come vitamine C e D, fermenti lattici ecc. (che venivano sconsigliati, denigrati e vietati dalle istituzioni) hanno subito capito che era la strada giusta, salvando oltre il 99% dei pazienti che le direttive ufficiali vietavano persino di visitare. Oggi quei farmaci sono stati riabilitati dall’OMS, da Aifa e dagli stessi Ordini dei Medici che hanno messo sotto procedimento disciplinare i nostri dottori, e dal Ministero della Salute che si è opposto in giudizio ai gruppi di camici bianchi che in tutta Italia chiedevano di poter curare al di fuori dal criminale protocollo di “vigile attesa e tachipirina” – così riporta la nota di UniAMOci

E ancora: “Oggi inchieste giudiziarie e giornalistiche stanno rivelando che l’Istituto Superiore di Sanità sapeva, che le direttive date ai cittadini erano sbagliate, per non dire criminali, e che i vaccini non immunizzavano e provocavano gravi reazioni avverse. Sui cartelli che abbiamo portato ai giardini San Marco, i volti di una piccola minoranza delle vittime vaccinali come il trentino Traian Calancea, morto a 24 anni 10 giorni dopo il vaccino Pfizer. Per tutti i defunti abbiamo piantato una rosa bianca. Una società che non chiede giustizia è condannata a ripetere gli stessi errori. L’immagine di oggi, con i pochi presenti circondati dalla nostra presenza ha dato uno spaccato della poca credibilità delle istituzioni. La società la rappresentiamo noi”.