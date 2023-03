A Pellizzano le “Giornate Fai di Primavera”

Pubblicità

Sarà Pellizzano a ospitare quest’anno le “Giornate Fai di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese in programma sabato 25 e domenica 26 marzo.

«Sarà un fine settimana con un unico protagonista: il patrimonio di storia, arte, tradizioni e natura, un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità e sarà un’importante opportunità per far conoscere le bellezze e la cultura del nostro territorio – spiega la sindaca Francesca Tomaselli –. Un grazie infinito a tutti i volontari che hanno reso possibile tutto questo. Un bel segnale per la nostra comunità».

Il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 con il fine di promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della storia e delle tradizioni d’Italia.

La sua attività si concretizza in tre ambiti: la protezione e valorizzazione dei beni artistici e naturalistici; la sensibilizzazione ed educazione al valore del patrimonio paesaggistico e monumentale; la mobilitazione attiva per proteggere il paesaggio a rischio.

Il programma è ricco di iniziative. Per consultarlo è possibile accedere alla pagina Facebook “Comune di Pellizzano”.