Tentata rapina a mano armata: “Quella degli esercenti è una categoria sempre più a rischio”

Nella serata di lunedì 13 marzo, dopo aver chiuso il locale – il Bistrot Viennese in Corso Tre Novembre a Trento – il figlio del titolare, Gianluca Ravelli, è stato vittima di una terrificante tentata rapina a mano armata. (QUI link articolo)

Il problema è che la categoria degli esercenti – nonostante tutti i corsi e tutte le iniziative per aumentare la salvaguardia del personale – resta comunque molto e sempre più a rischio.

Fabia Roman, presidente dell’Associazione pubblici esercizi del Trentino di Confcommercio, ha affermato che “È una problematica che sta dilagando un po’ troppo. Alla fine gli esercenti sono quelli più esposti e più a rischio perché si è aperti durante il giorno e fino a tardi. La parte femminile è quasi il 50% e ora c’è il pericolo anche per la donna dato che spesso sono le donne a fare le chiusure.

Inoltre, tutti gli addetti sono esposti in prima persona a questi eventi e purtroppo si vedono sempre più spesso questi fatti. È sicuramente una cosa da prendere in mano per trovare una soluzione.

Come Confcommercio nella nostra organizzazione ho portato Sicurezza Vera, che è un progetto nazionale che riguarda la violenza di genere ma anche la microcriminalità. In Trentino sono presenti dei corsi formativi, in presenza, che sono sostenuti e tenuti dalla polizia. È una situazione che va risolta ma perlomeno si sa come comportarsi, che canali seguire, chi contattare, chi chiamare, si può in qualche modo essere consapevoli sul come procedere nell’immediato.”