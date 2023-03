Sul Monte Pai e quindi al Lago di Garda con la Sat di Mezzocorona

Pubblicità

Pubblicità



La Sat di Mezzocorona organizza un’escursione al Monte Pai, sul “sentiero del pellegrino” che ricalca il percorso che, nel passato, i pellegrini del nord Europa percorrevano per raggiungere Verona e poi Venezia dove si imbarcavano per raggiungere la Terra Santa.

L’escursione in programma domenica 26 marzo si svolge su una parte di questo sentiero con partenza dal piccolo nucleo di Pai, in riva alla sponda veronese del Lago di Garda, e arrivo alla bella cittadina di Garda. Oliveti, panorami, ville, storia accompagneranno i partecipanti in questo trekking.

Il ritrovo è previsto alle 8 in Piazza San Gottardo a Mezzocorona, per partire con il pullman alla volta del Lago di Garda, fino a raggiungere il piccolo nucleo di Pai (m. 71), dove inizia l’escursione.

Pubblicità Pubblicità

Dal lungolago si raggiunge quindi Pai di Sopra (m. 114) e seguendo il sentiero n. 38 e attraversato un ponte tibetano su una profonda forra, si arriva alla chiesetta di S. Siro e alle poche case di Crero (m. 210) con panorama sul lago. Da qui con una lunga traversata a mezza costa si arriva alle case di Leoncrino (m. 146) per scendere nuovamente lungolago e quindi nel centro del caratteristico paese di Torri del Benaco (m. 67).

Dopo la pausa pranzo, si ritornerà sui propri passi fino a Loncrino, dove si riprende il cammino a mezza costa in direzione di Punta S. Vigilio, che si vede bene dall’alto da un punto panoramico. Nei pressi di Punta S. Vigilio si raggiunge la strada della Gardesana Orientale che con attenzione si deve percorrere per qualche centinaio di metri, dopo di che uno stradello condurrà in riva al lago.

Si segue quindi la riva in direzione della meta finale, Garda.

Pubblicità Pubblicità



La durata del percorso è di 5 ore, con poco meno di 400 metri di dislivello in salita e discesa e 18 chilometri di sviluppo.

Per informazioni e iscrizioni (entro mercoledì 22 marzo) basta accedere al sito della Sat www.satmezzocorona.it