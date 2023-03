Incendio a Roncegno: nella notte distrutti tetto e mansarda

Pubblicità

Nella tarda serata di ieri – giovedì’ 16 marzo intorno alle 23:00 – è stato segnalato un incendio scoppiato sul tetto di un’abitazione sopra l’abitato di Roncegno in Valsugana.

Le fiamme hanno avvolto l’intero tetto e la mansarda sottostante. Il proprietario – accortosi di quanto stava accadendo – ha lanciato l’allarme mettendosi in salvo insieme alle altre persone che erano nell’ appartamento ed al loro cane.

Sul posto sono arrivati una trentina di vigili del fuoco di Roncegno supportati dai colleghi di Novaledo e Borgo Valsugana arrivati con diversi mezzi e attrezzature coordinati dall’ispettore distrettuale Valsugana e Tesino Emanuele Conci.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e, alla fine, si è riusciti a salvare l’appartamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

I danni sarebbero ingenti: tetto e mansarda sono andati distrutti. Si attendono i sopralluoghi dei tecnici per definire le cause dell’incendio e per verificare l’agibilità della struttura

Gli occupanti dell’appartamento hanno dovuto passare la notte in un albergo messo a disposizione dal comune di Roncegno.

