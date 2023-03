Il Comune di Mezzana cerca operai qualificati

Pubblicità

AAA operai qualificati cercansi a Mezzana.

Il Comune solandro ha indetto infatti un concorso pubblico per esami diretto alla formazione di una graduatoria per la futura assunzione di due operai qualificati nei vari mestieri categoria B, a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) per la squadra operai comunale.

Una squadra formata attualmente da 5 risorse. Nel corso del prossimo biennio per effetto del futuro pensionamento di due persone, la squadra stessa necessita di essere integrata con l’assunzione di altrettanti operai.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate al Comune di Mezzana, secondo le modalità elencate nel bando, entro le ore 12 di venerdì 7 aprile 2023.

Il relativo bando e fac-simile di domanda sono scaricabili dal sito comunale www.comune.mezzana.tn.it

Per chiarimenti e spiegazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria comunale chiamando il numero 0463.757124 o scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected]

