Gli alpini per la Giornata dell’Unità nazionale

Come in tutte le ottanta sezioni e nei quattromila e quattrocento Gruppi dell’Associazione nazionale alpini, anche a Riva del Garda è stato issato il Tricolore, la bandiera d’Italia.

In questo modo le Penne Nere hanno onorato, nella stessa data del 1861 in cui a Torino nacque il Regno d’Italia, la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera.

Una giornata istituita nel 2012 per ricordare “i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica“.

«Un dettato che si attaglia perfettamente ai valori fondanti della nostra associazione -scriveSebastiano favero, presidente nazionale dell’Ana- come sono appunto il fare memoria e l’essere al servizio della comunità: una realtà, la nostra, che non demorde nell’opera di vicinanza e assistenza non solo nel territorio nazionale a quanti si trovano in difficoltà o stato di bisogno, come le popolazioni funestate dalla povertà, dalle calamità naturali, dalle guerre, dalle pandemie.

Il 17 marzo celebriamo dunque questa Giornata concentrando la riflessione anche su parole e significato dell’inno d’Italia, quel “Canto degli italiani” che Goffredo Mameli scrisse e Michele Novaro musicò nel 1847, immortalando una storia che dal Risorgimento ha condotto la patria alla Repubblica e alla Costituzione, presìdi che ci garantiscono democrazia e libertà, oggi come sempre valori assoluti».

Una cerimonia aperta dall’alzabandiera, alla chiesetta alpina di San Michele in viale Martiri del 28 Giugno 1944, presente per l’amministrazione comunale l’assessore Lorenzo Pozzer e per gli alpini una delegazione con il capogruppo Fabrizio Angelini. Alla celebrazione ha preso parte anche la storica Maria Luisa Crosina.