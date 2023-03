Eusalp torna al Trento Film Festival con due nuove iniziative

Pubblicità

Dal 1952 ad oggi, la storia del Trento Film Festival si è intrecciata alla storia della montagna, facendolo diventare un vero e proprio laboratorio internazionale sulle culture delle ‘terre alte’.

Proprio per il valore riconosciuto e consolidato della manifestazione, nell’ambito della sua 71^ edizione, la Provincia autonoma di Trento propone due iniziative che invitano a riflettere e ad esplorare i cambiamenti nel modo di vivere le regioni alpine, in continuità con l’esperienza della presidenza 2022 della Strategia europea per la Macroregione Alpina – Eusalp, che il Trentino ha condiviso con l’Alto Adige.

In coerenza con i valori e gli obiettivi promossi da Eusalp, viene, infatti, proposta la seconda edizione del premio “Quello che mi tiene qui” e inseriti nel programma del Trento Film Festival due laboratori per scuole e famiglie, nello spazio T4Future, con una riflessione sul ruolo delle donne nelle regioni alpine attraverso il gioco “Where are women in the Alps?”.

“Visto il positivo riscontro avuto dal premio Eusalp nel 2022, abbiamo ritenuto di riproporlo anche nell’ambito della 71^ edizione, con un’attenzione speciale verso le tematiche della sostenibilità e dell’inclusione, oltre ad un importante riferimento alle chances lavorative e al ruolo femminile nel contesto alpino.

Siamo particolarmente sensibili al fenomeno dello spopolamento e della carenza di risorse umane e imprenditoriali, ma crediamo che siano tante le ragioni per le quali si può rimanere a vivere e lavorare in una regione alpina e l’arte cinematografica può certamente contribuire a far passare questo messaggio“: è il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ha istituito con un provvedimento formale della Giunta provinciale la seconda edizione del riconoscimento e dell’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti, che farà anche parte della giuria del premio.

La giuria premierà il documentario o il cortometraggio che sarà riuscito a cogliere con maggiore aderenza lo spirito che supporta la Macroregione alpina, sulle tematiche della sostenibilità, dell’inclusione, della cooperazione tra territori, con al centro le ragioni che portano a scegliere le Alpi quale luogo di vita e di lavoro, in contrasto allo spopolamento.

L’appuntamento con il Festival, in calendario dal 28 Aprile al 7 Maggio 2023, prevede dunque un momento dedicato alla premiazione del vincitore del Premio Eusalp “Quello che mi tiene qui!” e i laboratori che rileggeranno passato, presente e futuro delle regioni Alpine attraverso figure femminili.

I due laboratori si terranno, come detto, presso lo spazio T4Future in Piazza Fiera. In particolare, il 6 Maggio 2023 – dalle ore 11.00 alle 12.30 – si giocherà una partita con ragazzi e famiglie, mentre il 5 Maggio 2023 alle ore 14.00 il gioco verrà presentato ad un gruppo di classi delle scuole elementari.

I laboratori saranno guidati dalle ideatrici del gioco Stefania Santoni e Nadia Groff. Il gioco “Where are women in the Alps?”, presentato a Trento nelle due serate del 22 e 23 novembre 2022 in occasione dell’Annual Forum Eusalp, è uno strumento simile al gioco dell’oca da condurre in gruppo ed è stato pensato per permettere ai partecipanti di conoscere una lettura della storia e del presente delle regioni alpine attraverso la vita di 21 protagoniste, tre donne per ciascuno dei sette Paesi che fanno parte di Eusalp.

La Strategia europea per la Macro Regione Alpina, infatti, vede l’adesione di 5 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Italia, Germania, Francia, Slovenia), 2 Stati extra-Ue (Svizzera e Liechtenstein) e 48 Regioni in maniera paritetica.

