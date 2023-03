È mancata Lorenza Spagnolli, cuore pulsante del volontariato

Pubblicità

È recentemente mancata Lorenza Spagnolli, cuore pulsante del volontariato in Vallagarina. Classe 1957, è deceduta a causa di un male che in breve tempo se l’è portata via. Lascia il marito Flavio Canal, i figli Elisa e Stefano, mamma Adriana, le sorelle Maddalena e Chiara, i nipoti, parenti ed amici.

Lorenza Spagnolli, negli anni, era diventata una delle colonne portanti del volontariato ed un’assistente sociale dotata di incredibile sensibilità: nel 2006 aveva fondato l’associazione LuciCate (per ricordare Caterina Brunelli e Lucia Tartarotti Armani) e la cooperativa Girasole, aveva collaborato con la Caritas e molte altre realtà.

Era sempre in prima linea per combattere contro le ingiustizie. Generosa, gentile, straordinaria. Era una presenza fondamentale e di cui si sentirà infinitamente la mancanza. I funerali avranno luogo sabato 18 marzo alle ore 11:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina per il cimitero di Santa Maria.