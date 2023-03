Via ai lavori per l’installazione del ponte provvisorio sul fiume Caffaro

Pubblicità

Pubblicità



Sono iniziati ieri i lavori per l’installazione del ponte provvisorio sul fiume Caffaro, a confine tra le province di Trento e Brescia, lungo la SPBS 237 (SS 237 nel tratto in provincia di Trento).

Tale intervento è necessario per consentire, successivamente, l’esecuzione degli interventi di restauro e consolidamento del ponte storico esistente, attualmente in corso di progettazione da parte della Provincia di Brescia.

“Una posa necessaria alla salvaguardia della viabilità – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini – per evitare disagi e criticità e per garantire il collegamento strategico tra le due Province”.

La costruzione del ponte provvisorio garantirà il transito a doppio senso di marcia, per tutte le categorie di veicoli, sia leggeri che pesanti, senza interruzioni e senza la limitazione a 40 tonnellate attualmente imposta per il passaggio sul ponte storico in attesa che siano svolti gli interventi per il suo recupero manutentorio.

La realizzazione del manufatto provvisorio e dei relativi raccordi con l’asse viario della SP/SS 237 è curata dall’Amministrazione provinciale di Brescia – competente per la gestione e manutenzione del ponte storico sopra citato, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto in data 28.03.2022 tra il Presidente della Provincia di Brescia ed il Presidente della Provincia autonoma di Trento, in base al quale, in considerazione della particolare importanza del collegamento viario in questione, l’Amministrazione provinciale di Trento partecipa con un contributo economico di 904.000,00 euro, pari alla spesa complessiva inizialmente stimata per la realizzazione dell’opera.

A seguito dell’aggiornamento dei costi dei materiali avvenuto durante l’anno 2022, il costo complessivo dell’opera è aumentato arrivando ad un importo pari ad 1.155.000,00 euro. La Provincia di Brescia ha provveduto con fondi propri al finanziamento della differenza dell’importo, pari ad 251.000,00 euro.

Pubblicità Pubblicità



In tale importo è compreso anche il costo del noleggio del ponte provvisorio per l’intervallo temporale necessario all’esecuzione dei lavori di restauro e consolidamento del ponte storico, la cui durata è stimata pari a 9 mesi.

Tempo di realizzazione previsto: 70 giorni naturali e consecutivi Importo di contratto: 681.814,39 euro

Caratteristiche principali dell’opera: Realizzazione di una viabilità di cantiere al servizio di un ponte provvisorio sul fiume Caffaro, da collocarsi fra il ponte storico ed il ponte di recente realizzazione chiuso al traffico. Realizzazione delle spalle del ponte provvisorio su micropali valvolati in alveo.

Posa di un ponte provvisorio costituito da elementi prefabbricati in acciaio di luce pari a 33 m, di larghezza utile per il transito veicolare pari a 10 m, tale da consentire l’inserimento di due corsie di larghezza pari a 3,50 m e di due banchine di larghezza pari a 1,50 m.