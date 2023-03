Ubriaco blocca le macchine, tensione in piazza Cantore. Continuano gli episodi di degrado in Cristo Re

Pubblicità

Pubblicità



Tensione ieri nel tardo pomeriggio in piazza Cantore di fronte al bar Zinzorla.

Un uomo in stato di grave alterazione alcolica ha cominciato a bloccare la macchine che transitavano dalla piazza per immettersi in Corso Alpini.

La cosa è andata avanti per molti minuti sotto gli occhi increduli di alcuni passanti e degli stessi automobilisti costretti a fermarsi per evitare di investire l’ubriaco.

Si sono formate lughe code e i clacson impazienti degli automobilisti hanno cominciato a suonare. Per fortuna poi il tutto è rientrato. Non sono comunque mancati i momenti di tensione.

Quello di ieri è solo l’ultimo di una serie di episodi di degrado che ormai interessano Piazza Cantore da tempo e che con il probabile trasferimento del punto d’incontro presso le scuole Bellesini si aggraveranno ancora di più. (firma qui la petizione online contro il trasferimento del punto d’incontro in Cristo Re)

Solo alcuni giorni addietro un gruppo di persone (foto) di sono fermate per delle ore a bivaccare con alimenti e alcolici sulle panchine della piazza dove ricordiamo è vietato consumare alcolici. (vedi foto del segnale)

Pubblicità Pubblicità



Continuano le denunce dei residenti del quartiere: «Ultimamente sto assistendo a scene raccapriccianti – ci confida una mamma del rione – vivo in zona da 35 anni e mai ho vissuto un degrado del genere. La scorsa settimana un tizio mentre ero passeggio con i bambini mi è improvvisamente uscito da un angolo e mi ha fatto pipì davanti, sono stufa, cerchiamo di risolvere questi problemi invece che aggravarla ancora di più, perché così stanno rovinndo un quartiere. Poi la piazza è l’unico posto dove i bambini possono assaggiare la libertà ed essere felici».

Sconsolati anche alcuni commercianti: «Siamo ormai al limite, le cose peggiorano ogni giorno. Se porteranno qui il Punto d’incontro per piazza cantore e i suoi negozi sarà la morte sicura. Alcuni di noi infatti non rinnoveranno più gli affitti e chiuderanno».

Ricordiamo che nel pomeriggio di lunedì 13 marzo 2023 la Squadra Mobile e della Polizia Locale di Trento hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione ubicata vicino a Piazza Cantore in Cristo Re, a seguito di numerosi servizi di polizia giudiziaria in conseguenza dei quali, nei pressi dello stabile in questione, era stato notato un anomalo andirivieni di possibili pregiudicati e soggetti vari gravitanti nel sottobosco dei consumatori di stupefacenti.

La perquisizione ha consentito di rinvenire, nella cantina di pertinenza dell’appartamento, numerosa merce di verosimile provenienza furtiva, della cui presenza in loco i coniugi nordafricani fruitori dell’immobile non hanno saputo dare alcuna giustificazione.

Si sono rinvenuti, complessivamente, due PC portatili, quattro smartphone, una bicicletta da corsa, una bicicletta elettrica, una bicicletta pieghevole, una mini-moto modello cross, un telaio di una bicicletta elettrica, due mono-pattini, una TV, un’autoradio, e vari pneumatici montati su cerchi in lega.