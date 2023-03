Truffa ai disabili: in azione la furbettina del quartierino in Alta Valsugana

Pubblicità

Pubblicità



Il caso è stato sollevato da numerosi residenti di un paese dell’alta Valsugana e già denunciato alla guardia di finanza di Trento.

Lo riportiamo perchè è la storia del solito furbetto del quartierino (in questo caso furbetta) di cui le cronache purtroppo sono piene. Chiariamo subito che c’è di peggio in giro, ma per iniziare un percorso di consapevolezza bisogna sempre partire dal basso.

Dalla gente comune, che cerca di fregare in qualsiasi modo lo Stato, la comunità, il suo prossimo, nel nome del proprio becero egoismo e di questo spesso vantandosene con tutti.

Qualcuno però sentita la storia non l’ha digerita molto bene cominciando a diffonderla in paese. Dal paese al bar, dal bar di paese a tutti quelli della Valsugana per poi finire sui giornali.

Una giovane ragazza sembra utilizzare l’autovettura del padre invalido che vive in Sicilia e che probabilmente nemmeno è mai stato qui in Trentino.

L’autovettura (nella foto) è intestata al padre, ed è stata acquistata con l’iva agevolata al 4% godendo così di tutti i contributi previsti dalla legge (giustamente) su bollo e assicurazione.

Pubblicità Pubblicità



La cosa vergognosa è che nel paese dove vive la signorina c’è un solo parcheggio per disabili, che naturalmente lei occupa sempre non avendone in realtà nessun diritto.

Tutti i cittadini che vivono a stretto contatto con questa giovane ragazza sono piuttosto preoccupati per il suo atteggiamento.

Nel merito di questo caso c’è la truffa verso lo Stato ma soprattutto la mancanza di rispetto verso i «veri» disabili o invalidi. Sono questi alla fine ad essere veramente truffati. Il furbettino quindi colpisce ancora.