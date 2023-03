Torna la suggestiva camminata serale “Di notte all’Eremo di Santa Giustina”: per stare insieme e fare del bene

Pubblicità

La data da fissare sul calendario è venerdì 31 marzo 2023.

Il ritrovo è alle 18.30 alla stazione della Trento-Malé di Tassullo, per scendere poi tutti insieme lungo il sentiero O529 nella forra del Noce fino a raggiungere i ruderi dell’Eremo di Santa Giustina quando ormai sarà calata la sera.

Qui si ripercorrerà la storia di questa insolita struttura, incastonata da secoli in una grotta naturale.

Ha un titolo affascinante e suggestivo, “Di notte all’Eremo di Santa Giustina”, la passeggiata serale-notturna a scopo benefico che, oltre alla regia dei volontari della sezione Sat di Rallo, vede coinvolti il Coro parrocchiale Santa Maria Assunta di Tassullo, la Pro Loco di Tassullo, il Circolo Fotografico Valli del Noce, il Gruppo Trentino-Alto Adige dell’Associazione Indipendente “Still I Rise” e, naturalmente, il Comune di Ville d’Anaunia.

Ad accompagnare il racconto saranno le note del Coro parrocchiale di Tassullo che, riecheggiando sulle pareti a strapiombo della forra, contribuiranno a creare un’atmosfera magica. Al termine della serata si risalirà in paese, dove ad attendere i partecipanti ci sarà la cena preparata dalla Pro Loco di Tassullo.

«Come avvenuto la scorsa edizione, che ha visto circa 120 persone partecipare all’evento, anche quest’anno tutto il ricavato sarà devoluto all’organizzazione indipendente Still I Rise – spiega il presidente della Sat di Rallo Massimiliano Corradini –. Questa edizione si prefigge di superare questo traguardo, con l’obiettivo di raccogliere quanto più possibile da donare alla scuola realizzata nel nord-ovest della Siria, nel luogo epicentro della recente catastrofe causata dal sisma. Un grande ringraziamento va alla Strada della Mela e dei Sapori della Val di Non e di Sole, che ha fatto da tramite facendoci arrivare, attraverso alcuni suoi soci, delle materie prime necessarie alla preparazione del pasto. Grazie Agritur Monte Ozol, Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini e Macelleria Corrà di Smarano! Chiunque fosse interessato a contribuire con altri prodotti non esiti a contattarci».

Per comunicare la propria presenza alla camminata bisogna chiamare il numero 335.6582537 (Rosy) dopo le 15.

Ogni ulteriore informazione sarà postata sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram della Sat di Rallo.

