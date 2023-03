Sporminore, nuovi direttivi per Pro Loco e Avos: Marco Cristan e Tiziano Franzoi eletti presidenti

Pubblicità

Pubblicità



Marco Cristan alla guida della Pro Loco, Tiziano Franzoi al timone dell’Avos.

Si rinnovano i direttivi di due tra le principali associazioni di volontariato di Sporminore.

La vecchia “Sporminore Eventi”, che da qualche tempo ha cambiato ragione sociale ed è diventata “Pro Loco Sporminore”, ha scelto di affidarsi al giovane e dinamico neopresidente Marco Cristan, affiancato dalla vicepresidente Fabiana Maines e dalla segretaria Veronica Lorandini.

A completare la squadra ci sono Valentino Franzoi, Tiziano Formolo e Davide Franzoi (ex presidente, vice e segretario), insieme ai confermati Andrea Scoz, Gianluca Bertolas, Walter Endrizzi, Nicola Franzoi e ai “nuovi acquisti” Martina Franzoi, Mattia Maurina, Michele Eccher e i due omonimi Giacomo Franzoi.

Uno schieramento ringiovanito e pieno di nuove idee ed entusiasmo, che ha già vissuto l’esordio durante la festa di Carnevale organizzata nella piazza del paese martedì grasso.

«In quell’occasione abbiamo servito più di 500 pasti – dichiara soddisfatto Marco Cristan – e nel pomeriggio non ci siamo fatti mancare il karaoke e la baby dance. Il prossimo appuntamento sarà il 15 aprile con la tappa del Dolomiti Brenta Rally, durante la quale allestiremo due chioschi, uno in piazza e uno al campo sportivo in collaborazione con l’U.S. Robur. Ma l’evento di punta sarà la Rassegna del vino paesano, in programma il 2, 3 e 4 giugno».

Pubblicità Pubblicità



A collaborare nell’allestimento dell’attesissima manifestazione “regina” della primavera in Bassa Val di Non ci sarà anche l’Avos, l’associazione volontari Sporminore che ha completamente rinnovato il proprio direttivo.

È Tiziano Franzoi il nuovo presidente, che ha raccolto il testimone da Alberto Stefani. Accanto a lui la vicepresidente Beatrice Gramola, la segretaria Annalisa Dolzani e i consiglieri Alessia Zadra, Alice Poli, Anna Formolo ed Ermanno Formolo.

«Era ormai indispensabile un ricambio generazionale – sono le parole del neopresidente –. Ci siamo trovati con un gruppo di mamme e ho dato la mia disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente. Tra le attività che proporremo ci saranno l’estate ragazzi per i bambini, la festa degli anziani, qualche torneo e delle iniziative all’oratorio. Collaboreremo poi in maniera stretta con la Pro Loco e continueremo a essere un punto d’appoggio per il gruppo di ragazze e ragazzi che in inverno allestisce il campo da pattinaggio».

Il paese e la gente di Sporminore, dunque, sono in buone mani, grazie a giovani pronti a mettersi in gioco e a impegnarsi per la propria comunità. Solo così, infatti, si mantengono vive (e vivaci) le piccole realtà paesane.