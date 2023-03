Sabato la Giornata del riuso, nuova vita ai libri in via del Suffragio

Pubblicità





Sabato 18 marzo, dalle ore 8 alle ore 18, i portici di via del Suffragio ospiteranno la giornata del riuso dedicata ai libri e non solo. La manifestazione, giunta ormai alla sua quindicesima edizione, è organizzata dall’Associazione trentina mercatino delle pulci in collaborazione con il Comune.

Da marzo a novembre, con una pausa durante i mesi estivi, l’appuntamento si ripeterà con cadenza mensile sempre nella giornata di sabato.

Le date da segnare in agenda sono il 29 aprile, il 20 maggio, il 30 settembre, il 21 ottobre e il 18 novembre. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.