Oltre 350 bancarelle e tanti prodotti tipici a Lavis per la “Fiera della Lazzera”

Pubblicità

Pubblicità



L’attesa è quasi finita: domenica 26 marzo torna a Lavis la “Fiera della Lazzera”.

Oltre 350 bancarelle e tanti prodotti tipici animeranno il centro della borgata per una giornata da vivere con allegria e spensieratezza.

L’appuntamento, infatti, a dedicato a tutti: adulti, bambini, famiglie. Sono diverse e variegate le proposte che prenderanno vita nel corso della manifestazione.

Non mancheranno gli eventi collaterali. Nel piazzale della cantina La-vis ci sarà infatti “Agrilazzera” l’esposizione di macchine e attrezzature agricole, fiori e piante ornamentali.

In via Dei Colli si troverà lo spazio per il mercatino degli hobbisti, mentre il luna park sarà ospitato nel piazzale delle suore canossiane e in Piazzale Stolcis.

Ulteriori dettagli, nonché il volantino completo, sono disponibili sul sito comunale www.comune.lavis.tn.it. Per informazioni: 0461.248111.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità