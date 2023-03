Napoli, attacchi violenti dei tifosi tedeschi – IL VIDEO

Pubblicità

Attacchi violentissimi, una volante in fiamme (qui il video), e una vera guerriglia che ha messo a dura prova tutti. I tifosi dell’Eintracht di Francoforte pur senza biglietto si sono riversati nel centro di Napoli devastando negozi e qualsiasi cosa si trovasse sul proprio cammino.

Doveva essere solo una giornata ricca di festeggiamenti ma non è andata così. I tifosi dell’Eintracht, ai quali è stata vietata la trasferta italiana, hanno invaso Napoli. In circa 500 si sono mossi dalla mattinata del match in corteo, facendo prima sentire la propria voce e nelle ore più calde, un paio prima del match, è scattata una vera e propria guerra.

Carica contro la Polizia, poi l’assalto con fumogeni lanciati, e attacchi violenti, con tanto di auto delle forze dell’ordine incendiata.

“Napoli, i napoletani, e soprattutto tutti i colleghi impegnati in questa giornata di follia, oggi pagano gli effetti di una sovrapposizione di interventi che attengono a due sfere distinte e separate e, soprattutto, troppo lontane l’una dall’altra” – spiega Walter Mazzetti del sindacato di Polizia.

E ancora: “C’erano motivi precisi per l’emissione del provvedimento del prefetto che voleva arginare l’arrivo dei tifosi dalla Germania, ed erano motivi di ordine pubblico. Ora, chi si occupa di ordine pubblico, con anni di esperienza specifica e sulla base di attività info-investigative complesse e articolate, pone con il proprio lavoro i presupposti che portano ad assumere provvedimenti che mal si conciliano con l’interpretazione da parte di un Tar.

Ciò che attiene all’ordine pubblico e alle esigenze di sicurezza collettiva poco ha a che fare con una fredda analisi di tipo amministrativo. Oltretutto non possiamo evitare di rilevare, con grande disappunto, che nell’ordinanza con cui il Tar ha sospeso il primo provvedimento prefettizio si fa riferimento a diversi interessi da conciliare, ma non è minimamente citato, e quindi preso in considerazione, l’interesse all’incolumità dei poliziotti che sono chiamati a fare il proprio lavoro. Non è più ammissibile, bisogna iniziare a mettere nel bilancio di diritti e interessi in gioco, di qualsiasi provvedimento si tratti, anche la salute e la sicurezza di chi ha scelto di portare la divisa e che, non per questo, deve essere spedito a fronteggiare guerriglie, botte, bombe”.