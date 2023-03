La bassotta Tanisha si è persa tra Romagnano e Aldeno

Pubblicità

Si è smarrita ieri – verso le 18 – una bassotta di colore marrone dal nome Tanisha. L’ultimo avvistamento è stato nelle campagne tra Aldeno e Romagnano, in zona via della Gotarda

Per avvistamenti o informazioni, La Zampa Trentina – sempre in prima linea per aiutare i cani e i padroni – ha pubblicato i numeri da chiamare: 3472751781 o 349 4647024 LINK LA ZAMPA TRENTINA

