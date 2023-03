I giovani ed il disincantamento dalla realtà: “Perché non leggono più i quotidiani?”

Pubblicità

“Perché i giovani non leggono più i quotidiani?” Semplice, è così evidente: “è colpa di Internet” e della tecnologia che ha disabituato i ragazzi alla lettura.

Diminuiscono le vendite dei cartacei, chiudono le redazioni e falliscono gli editori. I giovani, anziché informarsi sui fatti del mondo ed alimentare la loro curiosità, guardano la Tv e “perdono spesso tempo dietro ‘frivolezze'”. Sono svogliati, ormai disillusi e raccontano le cronache, con la testa persa dentro lo smartphone o i videogiochi.

Ma il problema è davvero Internet o l’epoca difficile in cui stiamo vivendo?

L’adolescenza è per sua natura un’età in cui alla crescita si accompagnano stati d’animo contraddittori: il desiderio di nuove esperienze ed il rifiuto di modelli tradizionali, ma anche l’insicurezza ed il timore di affrontare la difficile prova della vita.

Prova – questa – che si manifesta con il dover entrare in una società sempre più competitiva e in parte priva dei valori su cui è stata basata nelle scorse generazioni.

I giovani, spesso, pensano di risolvere i loro problemi chiudendosi in loro stessi. Il mondo dell’informatica è per molti uno svago ma è soprattutto una distrazione per i giovani per allontanarli dai problemi quotidiani.

Non dimentichiamoci degli effetti devastanti che i giovani hanno avuto nel periodo pandemia e post.

Per la prima volta nella storia umana, le relazioni digitali hanno sostituito le interazioni fisiche. Infatti, in quarantena la maggior parte dei processi relazionali che caratterizzano la vita di tutti i giorni (scuola, lavoro, sport…), potevano essere effettuati solamente online. Il primo cambiamento visibile è stato l’aumento significativo dell’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici: “gli aggeggi infernali” come dicono spesso gli adulti.

“Si sta perdendo il contatto con le nuove generazioni. La nostra è una società ‘vecchia’, più orientata da uno spirito di preoccupata conservazione piuttosto che da uno sguardo di slanciata sfida al futuro.”

È pur vero – però – che nel Web, di politica e di cultura, circolano una quantità incalcolabile di articoli. La questione non è che gli adolescenti non leggono più. Molti preferiscono concentrarsi sulle loro vite personali e sulle loro attività piuttosto che sulla lettura di notizie che non sono direttamente pertinenti per loro.

Semplicemente, non acquistano più i giornali e preferiscono avvalersi di altri mezzi, magari più veloci e più facilmente reperibili, anche e soprattutto a costo 0. Infatti, ci sono anche problemi di accessibilità economica. Molti giovani, specialmente quelli che vivono in famiglie a basso reddito, potrebbero non essere in grado di permettersi l’acquisto di un quotidiano a causa dei costi elevati. In questo senso, il passaggio verso la lettura di notizie online può essere visto come un’alternativa più economica.

Non è inoltre da sottovalutare che il disinteresse verso la cronaca sia dettato anche dal fatto che i giovani vogliono scappare da tutto ciò che sta dipingendo il nostro mondo: guerre, povertà, la contrapposizione politica tra Stati, la mancanza di lavoro, crisi…

“Si sta verificando il disincantamento del mondo rispetto alla realtà stessa. Non bisogna subire le tecnologie in modo passivo o addirittura diventarne dipendenti sfociando nell’impossibilità di comunicare.”

I giovani di oggi vengono spesso definiti come una generazione che non si adatta alle regole e che è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. In realtà, questa è una caratteristica che accomuna molte generazioni.

I giovani di oggi, però, hanno una marcia in più, proprio grazie alle nuove tecnologie che si trovano ad avere a disposizione. Forse, bisognerebbe limitare i pregiudizi su di loro e dare un po’ di fiducia in più per cambiare il mondo in meglio.

In conclusione, ci sono diverse ragioni per cui i giovani non leggono più i quotidiani come una volta. Tuttavia, ciò non significa che siano completamente disinteressati alle notizie e alle questioni sociali. Al contrario, molti giovani si informano tramite fonti online e sui social media, dimostrando un forte interesse per il mondo che li circonda