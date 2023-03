Al via nuovi bandi di concorso della Provincia per funzionari laureati

Prosegue l’impegno della Giunta per le assunzioni di personale specializzato da inserire nei ruoli provinciali: sono stati, infatti, indetti due nuovi bandi di concorso per funzionari in possesso di laurea almeno triennale, da inquadrare a tempo pieno e indeterminato nella categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale.

I posti disponibili sono 6 nelle figure professionali di due diversi indirizzi: 3 posti per l’indirizzo economico/finanziario e 3 posti per l’indirizzo amministrativo/organizzativo.

I termini per la presentazione delle domande, da compilare esclusivamente online, si apriranno il giorno 22 marzo 2023 e si chiuderanno alle ore 12.00 del 21 aprile 2023 per entrambe le figure.

In sede di iscrizione i candidati dovranno dichiarare l’indirizzo al quale intendono partecipare e sostenere le prove relative alle materie del programma corrispondente.

Al termine delle selezioni verranno formate due diverse graduatorie finali di merito, una per ciascun indirizzo, valide per il tempo indeterminato secondo le modalità previste nel bando, dalle quali l’amministrazione potrà attingere anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.

I bandi, con i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il programma d’esame e le modalità di svolgimento delle prove, saranno pubblicati mercoledì 22 marzo sul sito della Provincia autonoma di Trento a questo link:

http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/

Ulteriori informazioni possono essere richieste, previo appuntamento o telefonicamente, al numero 0461/496330. Il testo integrale del bando di concorso con i requisiti saranno pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.