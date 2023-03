Villa Rendena, manovre salvavita: serata da tutto esaurito

Pubblicità

La caserma dei Vigili del fuoco volontari di Villa Rendena ha ospitato, venerdì scorso, un importante evento di informazione rivolto a tutti: una serata teorica e pratica sulle manovre salvavita per neonati e lattanti in caso di ostruzione delle vie aeree.

Sono stati spiegati concetti e comportamenti che fanno la differenza e possono salvare una vita. Alla serata, gratuita, hanno partecipato 65 persone e tra i più interessati ci sono stati, ovviamente, genitori, zii e nonni.

Era presente anche il sindaco, che si complimenta coi volontari per l’idea e l’organizzazione. I partecipanti hanno espresso grande apprezzamento per l’iniziativa. La formazione è stata curata da Outsphera for life.

