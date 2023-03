«Una colomba per la vita»: torna nelle piazze la campagna di raccolta fondi di ADMO Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Sarà quello di sabato 18 e domenica 19 marzo il fine settimana ufficiale della campagna “Una Colomba per la Vita“. I volontari di ADMO Trentino, associazione donatori di midollo osseo, scenderanno in più di 40 piazze in tutto il Trentino per portare, attraverso il dolce pasquale per eccellenza, il messaggio d’amore della donazione di midollo osseo, spesso ultima e unica speranza di vita per un malato di leucemia o di altre malattie del sangue.

“Negli ultimi due anni – spiega il presidente Alberto Zampiccoli – abbiamo raggiunto risultati eccezionali. Nel 2022 l’attività di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso gli eventi informativi, in piazza, sui social, unita all’importantissimo passaparola, ha portato oltre 1.100 nuovi iscritti. Il Laboratorio HLA dell’ospedale S. Chiara di Trento, un’eccellenza a livello nazionale, ha tipizzato 882 nuovi potenziali donatori che sono entrati, tramite un semplice prelievo di sangue, a far parte del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo IBMDR”.

“Nel 2021 – continua il presidente – 16 trentini hanno donato il midollo osseo. Questo dato straordinario ci aveva sorpreso. Nel 2022 è andata ancora meglio: i donatori effettivi sono stati ben 22. Tutto questo è stato possibile grazie alla felice collaborazione con il Laboratorio HLA diretto dalla dott.ssa Paola Boccagni con il suo staff: la dottoressa Nadia Ceschini, la dottoressa Angelica Moro, la dottoressa Anna Stanizzi, il dottor Paolo Gottardi e tutto il personale che ogni giorno si impegna per raggiungere questi risultati nonostante le grandi difficoltà”.

Con i suoi 132 donatori effettivi dalla fondazione del Registro provinciale dei donatori di midollo osseo nel 1992, la Provincia di Trento ha guadagnato il primato italiano per indice di donazione nel 2021 e 2022. Il Trentino si è distinto anche per l’indice di reclutamento, anche questo il più alto d’Italia, che nel 2022 è stato di 82 tipizzati su 10.000 in età da tipizzazione, cioè tra i 18 e 35 anni, rispetto ai 26 della media nazionale.

“A fronte del grande lavoro dei nostri volontari, della segreteria e del direttivo di ADMO Trentino – spiega Alberto Zampiccoli – abbiamo potuto devolvere 107.000 euro, di cui 20.000 euro per una borsa di studio a una biologa a supporto dello staff medico e sanitario del Servizio Immunoematologia e Trasfusionale dell’ospedale Santa Chiara e 30.000 euro per finanziare le attività di tipizzazione.

Altri fondi sono stati destinati al Policlinico G.B. Rossi di Verona, dove i donatori trentini effettuano la donazione di midollo osseo, e alla Fondazione Città della Speranza di Padova, che dal 1994 si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di cura e assistenza dei bambini con patologie oncoematologiche, nonché di finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico. ADMO Trentino, inoltre, supporta l’Apss mettendo a disposizione la sua segreteria per effettuare le chiamate agli aspiranti donatori, così da fissare un appuntamento per la tipizzazione in base alle disponibilità comunicate, e sostiene le famiglie colpite da malattie del sangue”.

Pubblicità Pubblicità



“È importante sottolineare – conclude il presidente Alberto Zampiccoli – che, oltre a quello che fanno i volontari di ADMO Trentino, ciò che ci ha permesso e ci permetterà di raggiungere sempre risultati di assoluto rilievo è la grande generosità della nostra gente che, in ogni occasione non ha mai smesso di sostenerci e dimostrarci fiducia e apprezzamento per la nostra opera. Anche grazie al tuo aiuto gli obiettivi di ADMO diventano raggiungibili: salvare vite e regalare sorrisi, perché sempre più persone non debbano piangere un loro caro e sempre più malati possano vedere una luce nel buio di una malattia”.

Fai un gesto semplice, aiutaci a regalare vita! Cerca la piazza più vicina a te consultando il nostro sito www.admotrentino.it, in costante aggiornamento. Puoi scriverci a [email protected] o chiamarci allo 0461933675.

Come diventare potenziale donatore di midollo osseo? – Se hai tra i 18 e i 35 anni (36 non compiuti), pesi più di 50 chili e godi di buona salute sei il tipo giusto! Puoi informarti sulle modalità di donazione e iscriverti scaricando i moduli sul sito www.admotrentino.it. Sarai contattato da ADMO Trentino per fissare l’appuntamento per la tipizzazione, il prelievo di sangue che ti consentirà di entrare a far parte del Registro italiano dei donatori di midollo osseo IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry). Potresti essere proprio tu quell’1 su 100.000 compatibile con un malato nel mondo in attesa di un trapianto, la sua unica speranza di vita!