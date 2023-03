Polizia locale di Vallarsa, la nuova auto è ecologica

Pubblicità

Pubblicità



Dopo aver dovuto pensionare, nel mese di agosto 2022 per problemi meccanici, la Panda 4×4 in dotazione, il Servizio di Polizia Locale del Comune di Vallarsa può finalmente utilizzare il nuovo fuoristrada di servizio, dopo lunga attesa dovuta alle conosciute problematiche della filiera automotive, a cui si è potuto sopperire col gradito prestito di un autoveicolo da parte del Corpo intercomunale di Polizia Locale Rovereto e Valli del Leno, che si ringrazia per l’offerto e prezioso, ma non dovuto, supporto.

Dovendo dotarsi di un nuovo veicolo di servizio, dopo attenta analisi dell’amministrazione comunale dei veicoli acquistabili con le caratteristiche necessarie per gli utilizzi di polizia locale, si è deciso di acquistare una Jeep Renegade 4xe ibrida plug-in, dotata di motore turbo benzina 1.300 cm3/130 cv accoppiato a motore elettrico da 60 cv.

Se tale scelta è sicuramente meno economica rispetto all’acquisto di un fuoristrada con motore unicamente endotermico, è invece di ampio respiro in ottica ecologica, essendo il veicolo acquistato in grado di garantire, nell’attività di controllo in zone ad alta tutela ambientale quali le zone montane della Vallarsa, una percorrenza di circa 50 km in pura modalità elettrica, in parte recuperabili mediante frenata rigenerativa, la cui completa ricarica potrebbe essere in futuro effettuabile mediante fonti rinnovabili in un progetto di mobilità sostenibile anche per le attività di polizia locale.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità