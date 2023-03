«Più ricicli più ci guadagni»: a Mori presentata una nuova mozione sui rifiuti

Pubblicità

Paola Depretto (nella foto) ed Ernesto Goi, consiglieri di Fratelli d’Italia avevano deposito nel maggio 2022 un mozione dove veniva chiesto all’amministrazione comunale di Mori di acquistare degli eco-compattatori cd. “Macchina mangia plastica” per la raccolta differenziata della plastica (ed eventualmente anche di altri rifiuti) che consentano l’emissione di scontrini o eco-punto (sconto), sconto da spendere nelle varie attività aderenti presenti sul nostro Comune attraverso anche particolari iniziative e/o progetti.

Obiettivo era quello di incentivare l’adesione delle attività commerciali della borgata a questa iniziativa facendo scegliere alle singole attività aderenti il valore dell’eco-punto (sconto) utilizzabile nella propria attività e riconoscendo, allo stesso tempo, alle attività aderenti l’iniziativa una riduzione della tariffa rifiuti.

La mozione non era stata approvata dalla maggioranza del partito Democratico (PD) e nemmeno presa in considerazione dall’assessore competente.

«Qualche giorno fa abbiamo appreso da un quotidiano locale che il Comune di Rovereto sta valutando detta iniziativa e altri comuni l’hanno già promossa» – spiegano di due consiglieri del partito della premier Giorgia Meloni che rammentano che «è previsto un contributo statale a fondo perduto (decreto “Mangiaplastica ottobre 2021), contributo che si poteva chiedere già nel 2021 e nel 2022 e la cui domanda va presentata entro fine marzo 2023».

Nella nuova mozione depositata il 13 marzo 2023 Paola Depretto ed Ernesto Goi chiedono all’amministrazione l‘impegno ad attivarsi entro marzo per l’installazione presso le varie isole ecologiche di un sistema di telecamere che aiuti ad identificare i trasgressori che depositano materiale non conforme; ad installare eco-compattatori per la raccolta differenziata della plastica (ed eventualmente anche di altri rifiuti) che consentano l’emissione di scontrini o eco-punto (sconto), sconto da spendere nelle varie attività aderenti presenti sul nostro Comune attraverso anche particolari iniziative e/o progetti e di incentivare l’adesione delle attività commerciali della borgata a questa iniziativa facendo scegliere alle singole attività aderenti il valore dell’eco-punto (sconto) utilizzabile nella propria attività e riconoscendo, nel contempo, alle attività aderenti l’iniziativa una riduzione della tariffa rifiuti.

«Riteniamo incredibile che l’assessore competente non solo non si sia attivata ex sé per detta iniziativa già dal 2021 ma nemmeno abbia accolto la nostra circostanziata proposta di cui alla mozione dello scorso anno» – concludono i due consiglieri.

Nella premessa del documento si legge che ogni anno vengono prodotti circa 4 miliardi di tonnellate di rifiuti.

La metà è rappresentata da rifiuti urbani (quelli prodotti dalle famiglie), mentre l’altra metà riguarda i rifiuti cosiddetti speciali, provenienti cioè da attività industriali e produttive.

La loro gestione, il loro stoccaggio, lo smaltimento sono una sfida continua e un problema sempre più crescente. La gestione dei rifiuti è un costo all’interno dei bilanci aziendali e pubblici e un costo che quindi ricade sui cittadini.

