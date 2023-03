Nuovo contromano prima del ponte di Ravina

Pubblicità

Dopo la manovra contromano di un conducente, effettuata ieri mattina lungo la tangenziale , arriva una nuova segnalazione.

Verso le 11.00 sempre di ieri, martedì 14 marzo, poco prima del ponte di Ravina il conducente di un’autovettura che stava viaggiando verso sud ha imboccato contromano lo svincolo per tornare verso Trento Nord all’altezza dell’hotel Sporting.

Una manovra azzardata che ha coinvolto due mezzi. Per fortuna non ci sono stati feriti e i danni per gli automezzi sono stati lievi.