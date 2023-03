MPV: «Fede, guerra e notizie, bioetica e il giudice livatino». Incontri formativi del Movimento per la vita

Pubblicità

“Come Movimento per la Vita di Trento, siamo particolarmente lieti di segnalare alla cittadinanza una serie di quattro incontri formativi che avranno luogo presso la sala al primo piano del Movimento per la Vita – la cui sede è in centro a Trento, presso il Passaggio Teatro Osele, 4. In ciascuno di questi incontri, si affronteranno temi legati alla cultura pro life.

Inizierà questo venerdì – 17 marzo – Giuliano Guzzo, caporedattore del mensile il Timone, che parlerà di “Grazie a Dio, la relazione tra fede e progresso”. Mercoledì 5 aprile – sempre alle 20:30 – il professor Francesco Agnoli, storico e saggista, affronterà invece il tema dell’informazione e dell’attualità, con un intervento dal titolo: “In guerra, la prima vittima è…la verità”.

Seguirà, martedì 18 aprile (20:30), l’intervento del vicepresidente del Movimento per la Vita Italiano, il magistrato Pino Morandini, che parlerà di “Bioetica: a che punto siamo?”. Infine, venerdì 28 aprile – alle 17:30 – interverrà Lorenzo Bertocchi, direttore del mensile Il Timone, che presenterà la figura di “Rosario Livatino, magistrato e martire”. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero ed estesi a tutta la cittadinanza, nella convinzione che mai come oggi sia nella formazione, nella libera condivisione di spunti su tematiche attuali e rilevanti, che si gioca la partita antropologica, ossia “la sfida dell’essere umano per sopravvivere a tutte quelle spinte ideologiche che ne minacciano l’esistenza”. È quanto afferma il Movimento per la Vita in una nota.